Ярославская команда по следж-хоккею примет участие в круге Чемпионата России

Прием в систему следж-хоккея открыт для всех желающих с любым уровнем подготовки. ФОТО: предоставлено министерством спорта Ярославской области

Развитие следж-хоккея в Ярославской области началось шесть лет назад с десяти человек. А уже сегодня создана структура из трех команд для детей и взрослых с поражением опорно-двигательного аппарата.

«Следж-хоккей в Ярославской области демонстрирует колоссальные результаты — присвоение игрокам разрядов кандидатов в мастера спорта подтверждает высочайший уровень подготовки нашей команды. Адаптивный спорт выполняет важнейшую социальную и реабилитационную миссию, помогая как детям, так и взрослым находить себя в хоккее, проявлять чемпионский характер и ставить перед собой амбициозные цели, вплоть до попадания в Паралимпийскую сборную России», — говорит заместитель председателя Правительства Ярославской области Вера Даргель.

Взрослая команда «Локо-следж» представляет Ярославскую область на чемпионатах и первенствах страны, в «Локо-следж-юниор» играют ребята от 9 до 18 лет, а в реабилитационной группе дети занимаются в непрофессиональном режиме. Тренировочный процесс включает три тренировки в неделю на льду и в зале. Прошедший выездной сезон стал для спортсменов сложным, но результативным.

«Мы приглашаем всех, кто желает заниматься данным видом спорта, для этого нужна целеустремленность самого спортсмена и желание быть в хоккее», — сказала директор АНФСО «Следж-хоккей» Дарья Баринова.

Следующим этапом для взрослой команды станет участие в круге Чемпионата России, а в будущем игроки нацелены на выход в состав национальной Паралимпийской сборной. Прием в систему следж-хоккея открыт для всех желающих с любым уровнем подготовки. Отбор включает медицинское обследование и оценку физической формы. Новички начинают занятия в зале и лишь затем постепенно и безопасно выходят на лед.

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