В Костроме сотрудники банка прикинулись судебными приставами

Приставы помогли костромичке избавиться от внимания кредиторов. ФОТО: УФССП по Костромской области

Жительница Костромы обратилась к судебным приставам, чтобы избавить себя от назойливых коллекторов. Они звонили женщине и требовали вернуть деньги, которые задолжал ее сожитель. Причем представлялись звонившие приставами.

Сотрудники отдела правового обеспечения, контрольно-надзорной и разрешительной деятельности УФССП России по Костромской области провели административное расследование. Они выяснили, что звонки поступали даже не из коллекторского агентства, а из банка.

- Кредитная организация была привлечена к административной ответственности и оштрафована на 50 тысяч рублей. На сегодняшний день штраф оплачен в полном объеме", - сказали в пресс-службе УФССП по Костромской области.

Если вы считаете, что со стороны кредиторов и коллекторов есть нарушения, то обратитесь к приставам по адресу: 156000, г. Кострома, ул. Островского, д. 37. Также жалобу можно написать через сервис Интернет-приемная на официальном сайте Управления.