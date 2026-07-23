Костромичи жалуются на переполненные мусором контейнеры

Несвоевременный вывоз мусора приводит вот к такой картине. ФОТО: Администрация Костромы

В последние дни увеличилось количество жалоб, поступающих от костромичей на несвоевременно вывезенный с контейнерных площадок мусор. Баки стоят переполненные, отходы, гонимые ветром, разлетаются по дворам и дорогам, что придает городу неухоженный вид. В связи с этим управление муниципальных инспекций усилили контроль за состоянием контейнерных площадок рядом с жилыми домами.

Рейды по местам сбора ТБО проходят ежедневно, даже в выходные дни. Для фиксации нарушений задействованы все силы УМИ. Проверки организуются в том числе с применением автоматического комплекса «Дозор» и стационарной системы «Страж».

Специалисты проверялись адреса в разных районах города, откуда поступали сообщения костромичей. Три захламленные точки находятся на улице Мясницкой недалеко от домов 46, 62 и 99. Контейнеры здесь, как и указывали местные жители, были переполнены. Из-за несвоевременного вывоза мусора рядом с площадкой образовалась стихийная свалка. На улице Новый Быт,7 регоператор очистил только контейнеры для бытового мусора. Отсек для крупногабаритных отходов вниманием был обделен. Сразу пять контейнеров для ТКО оказались заполнены и по адресу 1 Мая 3б.

- Специалисты УМИ зафиксировали все нарушения. Региональному оператору и управляющим компаниям будут направлены предписания в течение суток очистить места накопления отходов. При повторении ситуации организациям грозит административный штраф от 10 до 20 тысяч рублей, - сказали в администрации Костромы