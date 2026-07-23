В Иванове начался набор в «Школу фермера»

В Иванове набирают участников проекта «Школа фермера». ФОТО Правительство Ивановской области

В этом году обучение пройдет по трем востребованным направлениям: «Молочное и мясное скотоводство в фермерских хозяйствах», «Технологии современного растениеводства на базе крестьянского (фермерского) хозяйства», «Реализация проектов в сфере сельского туризма». Заявки на участие в конкурсном отборе принимают до 4 сентября.

Теорию студенты будут изучать на базе Верхневолжского государственного агробиотехнологического университета, практические занятия пройдут в лучших сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах региона. В проекте могут участвовать и уже работающие фермеры, и те, кто только планирует заняться этой деятельностью.

Программа обучения адаптирована под разные уровни знаний и опыта участников. Студенты получат информацию, как построить эффективный фермерский бизнес с нуля или развить уже работающее хозяйства. Менее чем за три месяца слушатели смогут разработать бизнес-план и дорожную карту роста собственного агробизнеса.

Обучение в «Школе фермера» бесплатное. Стартует оно в сентябре.

- В Ивановской области образовательный проект реализуем с 2021 года, за все время в нем приняли участие уже более 160 человек. «Школа фермера» дает прикладные знания, которые позволяют сельским предпринимателям более эффективно развивать агробизнес. Ценность такого обучения в том, что оно дает возможность живого общения и обмена опытом между фермерами, - сказал директор департамента сельского хозяйства Сергей Бубнов.