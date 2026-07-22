Иваново отметит День города 8 августа

В День города в Иванове пройдет «Уводь-Фест». ФОТО: Администрация города

Большой праздник, посвященный 155-летию Иваново, пройдет 8 августа, сообщил глава города Максим Комиссаров.

- Мы подготовили насыщенную программу, которая подарит всем жителям и гостям города незабываемые впечатления, - отметил мэр.

По традиции старт праздничным мероприятиям дадут на площади Революции - здесь пройдет торжественная церемония вручения муниципальных наград «С любовью к городу» горожанам, внесшим значительный вклад в развитие Иванова. Среди них ивановцы, удостоенные звания «Почетный гражданин города Иванова», знаков «За заслуги перед городом» и «Общественное признание», а также лауреаты литературной премии имени Почетного гражданина города Иванова поэта В.С.Жукова и журналистской премии имени Е.А.Богородского.

Главной локацией праздника станет набережная, где Центр развития туризма и гостеприимства Ивановской области организует фестиваль «Уводь-Фест».

В течении дня организаторами запланировано множество событий: интерактивные площадки и мастер-классы, концерты детских музыкальных школ и творческих коллективов, показы моделей одежды, выставка-ярмарка авторских игрушек, квесты, спортивные состязания и большая музыкальная программа.

И, конечно, ярмарка ремесленников в Сквере Мастеров, а также лекции от научно-просветительского проекта «СЛОН».

Кроме того, муниципальные учреждения дополнительного образования детей порадуют ивановцев мастер-классами, уроками танцев и караоке. Также семейные праздничные программы, посвященные юбилею Иванова, пройдут во всех городских парках.

Хорошая новость для водителей: в этом году центральные магистрали Иванова перекрывать не будут. Временные ограничения движения возможны на локальных дорогах, по которым организаторы будут подъезжать к основным площадкам.