В Переславле, Мышкине, Брейтове и Вятском пройдут фестивали

В Мышкине в этот день в 30-й раз пройдет традиционный фестиваль Мыши. Фото: Правительство Ярославской области.

В субботу, 25 июля, Переславль-Залесский, Мышкин, Вятское и Брейтово отметят дни основания.

К своему 874-летию Переславль-Залесский подготовил двухдневный фестиваль «За морями, за лесами». В Мышкине в этот день в 30-й раз пройдет традиционный фестиваль Мыши. В селе Брейтово, которому исполняется 413 лет, гостей также ждет насыщенная программа. В Вятском, которое по праву носит звание самого красивого села России, на Торговой площади развернется ярмарка ремесленников, где представят свою продукцию местные жители и мастера региона, – рассказа губернатор Ярославской области Михаил Евраев. – Приглашаю жителей и гостей региона провести выходные в наших городах и селах, путешествовать по области, знакомиться с историей и традициями, открывать для себя разные уголки Ярославской земли.

Мультиформатный фестиваль-перезагрузка в Переславле-Залесском, слоган которого «Для тех, кто мечтает и делает», приурочен к 330-летию российского флота. Это событие объединит традиции Дня города и Дня Военно-Морского Флота.

На Народной площади пройдет гастрошоу «Регата вкусов» с кулинарными батлами команд пяти российских флотов, ярмарка ремесленников от фестиваля «Счастливые», модное дефиле «Петровская ассамблея», народное караоке «Битва хоров» и вечерний концерт группы «Мамульки Бенд».

Городской пляж на берегах Плещеева озера, где 330 лет назад образовалась потешная флотилия Петра I, станет центром парусного спорта. Гости смогут увидеть театрализованное представление театра имени Федора Волкова с участием актеров в образах Петра I и Александра Меншикова и парусную регату. Любители активного отдыха присоединятся к играм в русскую лапту, а участники с творческой жилкой примут участие в мастер-классе по росписи парусов от художника Александра Абросимова.

Завершится вечер светомузыкальным шоу «Бал парусов» – парадом яхт с подсвеченными парусами в акватории озера. Во второй день запланирован парад парусной флотилии.

В Мышкине утром откроется ремесленная ярмарка «Мышгород», пройдет эстафета «Мышиные бега», победитель которой в награду получит сыр.

В 12 часов от Дома культуры к Успенской площади стартует красочное шествие шоу-парада мышей. Также пройдет открытие обновленных общественных пространств – «Колыбели Мышкина» и территории вокруг пруда.

Вечером пройдет гала-концерт, атмосферный бал «LOVитE лето» в усадьбе купца Чистова, дегустацию чая народов России в кафе.

В сел Брейтове гостей ждут на нескольких площадках. У музея откроется сувенирная зона «Город мастеров», а экспозиции будут работать до 21 часа. Возле Дома культуры с 11 часов начнут запускать детские аттракционы, а все желающие смогут проверить состояние своего организма на акции «Шаг к здоровью». Кроме того, всех желающих угостят ухой по-брейтовски. В зрительном зале ДК выступят солисты областного Дома народного творчества Евгений Павлов и Наталья Заварухина, группа «Живой звук», музыкальная кавер-группа «КаверХит» из Рыбинска, завершится вечер танцевальной программой в фойе учреждения.

В селе Вятское праздник пройдет под девизом «Гуляй, душа!». На главной площади с 13 до 16 часов запланирвоаны народные танцы, выступления богатырей и многое другое. Для всей семьи подготовлены игры и деревенские забавы, а вечером для ценителей искусства откроется закулисье мастерской Елены Пелевиной.

– Проведение этих масштабных фестивалей в регионе способствует дальнейшему развитию внутреннего туризма по Золотому кольцу России, а также реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство», укреплению статуса Ярославской области как одного из главных культурных центров страны, – отметила министр культуры и туризма Ярославской области Светлана Костышина. – Жители и гости региона получают возможность прикоснуться к истории рождения российского флота, уникальным традициям верхневолжских земель и современным творческим индустриям.