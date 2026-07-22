Ярославль может стать Культурной столицей России в 2028 году

Ярославлю нужно совсем немного для того, чтобы стать Культурной столицей России в 2028 году. Фото: Правительство Ярославской области.

Губернатор Михаил Евраев призвал жителей региона поддержать Ярославль, который сейчас борется за звание «Культурная столица России 2028 года». Голосование проводится на портале «Госуслуги» - Столица Золотого кольца уверенно входит в число лидеров.

«Уже собрано более миллиона голосов, и мы уверенно удерживаем второе место. За Ярославль отдали голоса более 93 тысяч человек. Чуть впереди Великий Новгород, в пятерке лидеров также Краснодар, Владимир и Тула, – сообщил Михаил Евраев. – Ярославль достоин носить это высокое звание. У нас сосредоточено более пяти тысяч памятников истории и архитектуры, а уникальный центр города включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Наш насыщенный событийный календарь содержит знаковые культурные мероприятия и проекты, которые привлекают гостей со всей страны. Призываю всех жителей региона поддержать Ярославль. Голосование на портале «Госуслуги» продлится до 30 ноября.

Подведение итогов пройдет 23 декабря в Национальном парке «Россия». Свое мнение выскажут члены оргкомитета конкурса, которые оценят информационно-творческие презентации команд, представляющих города.

Конкурс «Культурная столица России» впервые провели в 2023 году. В 2024 году это звание получил Нижний Новгород, спустя год – Грозный, а в этом году – Омск. В 2027-м культурной столицей страны будет называться Челябинск.