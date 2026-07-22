Завершен второй этап ремонта дороги от Брейтова до Станилова в Ярославской области

По итогам двух этапов в нормативное состояние привели 12,1 километра дороги. Фото: Правительство Ярославской области.

В Брейтовском округе завершили ремонт второго этапа дороги от Брейтова до Бутовской через Покровское-на-Сити и Станилово. По национальному проекту «Инфраструктура для жизни» дорожники привели в порядок участок, протяженность которого составляет более шести километров.

«Дорога имеет большое значение для жителей округа. Она связывает Брейтовский и Некоузский округа, по ней ходят рейсовые и школьные автобусы, а также она входит в туристические маршруты, в том числе к местам Ситской битвы. Работаем опережающими темпами, и уже в ближайшие дни будет определен подрядчик для ремонта следующего участка – от Станилова до Бутовской», - сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Первый этап ремонта провели в прошлом году. По итогам двух сезонов 12, 1 километра дороги привели в нормативное состояние. Дорожники сняли старое покрытие, выполнили регенерацию основания, уложили два слоя нового асфальтобетона, отремонтировали водопропускные трубы. Также сделаны тротуары и барьерное ограждение, установлены дорожные знаки и новые остановочные комплексы, нанесена разметка.

На всех этапах были использованы современные материалы и технологии, что позволит увеличить срок службы покрытия.

Как сообщил заместитель председателя правительства области – министр дорожного хозяйства и транспорта Роман Душко, в ближайшее время будет определена подрядная организация, которая сделает ремонт участка дороги от Станилова до Бутовской, протяженность которого 7,8 километра. Работы планируют выполнить опережающими темпами.

Всего в этом году в Ярославской области отремонтируют около 400 километров региональных и местных дорог, из них более 130 километров – в рамках профильного национального проекта.