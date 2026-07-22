В Большом Селе продолжается благоустройство набережной и территории в целом

Набережная реки Юхоть преображается с каждым днем. ФОТО: Алексей СМИРНОВ

И это не просто красивая метафора для туристов. Если раскрыть карту региона, становится ясно: географически так и есть – округ расположился почти в самом центре области, связывая собой разные уголки. Но быть сердцем – значит не просто находиться в середине, а задавать ритм и пульс всей территории. Именно над этим сегодня и работают местные власти, бизнес и жители, превращая географическое преимущество в реальные точки роста.

Мало кто знает свои территории и населенные пункты так, как главы сельских муниципальных образований. Штат работников администраций тут невелик, поэтому многими вопросами глава занимается лично. А округ для него – это и постоянное решение текущих вопросов, и формирование будущего. На прогулку по Большому Селу мы отправились с главой Большесельского округа Алексеем ШУТОВЫМ.

От деревни до села

– Алексей Андреевич, Большесельский муниципальный округ находится в самом центре нашего региона. В начале июля Большое Село отметило 397-й день рождения. Какие приоритетные направления его развития определены?

– Если быть точным, то географическим центром Ярославской области признана деревня Маслятино Большесельского округа; она находится почти на границе с Рыбинским МО. Официальное свидетельство об этом было выдано еще в 2001 году. Но Большое Село действительно связывает территории региона. В этом году мы продолжили благоустройство жемчужины Большого Села – нашей набережной. Подрядчик работает, срывов по срокам нет. Возводятся мостки вдоль реки Юхоть – это позволит гулять по берегу реки почти над водой. Также приступили к реализации благоустройства дворовых территорий. Не только за счет текущих средств, но и за счет части будущих лимитов. То есть идем с опережением. Сейчас у нас в работе две дворовых территории – в Варегово и в Миглино, – а также детская площадка в Большом Селе. Учли обращения жителей в мой адрес: уделить внимание и периферийным территориям муниципального округа, чтобы они тоже могли пользоваться плодами благоустройства. В этом году у нас хорошо стартовала и программа по ремонту дорожной инфраструктуры. Например, жители села Никольское и коллектив филиала Угличского профессионально-педагогического колледжа попросили отремонтировать автомобильную дорогу. Сейчас мы это делаем, подрядчик уже уложил новое асфальтовое покрытие. Значит, взрослые и дети будут передвигаться по хорошей качественной дороге. Начали дорожные работы и еще в двух деревнях.

Разумеется, ведем подготовку к отопительному сезону. Пока все идет без срывов. Кстати, и минувшую зиму мы прошли без серьезных аварий, а небольшие наши коммунальные службы довольно оперативно устраняли.

– Если серьезные средства вкладываются в благоустройство, то возникает вопрос: как устроена коммунальная служба в округе? Кто занимается уборкой территорий и управлением многоквартирными домами?

– Действует муниципальное бюджетное учреждение «Центр благоустройства территорий», которое занимается, в том числе, содержанием в чистоте населенных пунктов, их общественных пространств, спилом аварийных деревьев, посадкой новых растений. Это муниципальная управляющая компания, подчиняющаяся непосредственно администрации округа. Частники не горят желанием работать со старым жилым фондом, поэтому было принято решение, чтобы УК была муниципальной. Конечно, у нее есть недоработки, но мы сейчас стараемся их устранять, прорабатывать вопросы и по тарифу, и по улучшению качества содержания придомовых территорий.

На обновленной набережной раздолье и для детей и для взрослых. ФОТО: Алексей СМИРНОВ

Зовем инвесторов!

– Вы возглавили округ недавно, и с точки зрения развития экономики он никогда не был лидером в регионе. Что делается для того, чтобы стало больше налогоплательщиков, рабочих мест?

– Скажу честно: исходя из многолетнего опыта работы в Ростовском районе, я удивлялся, почему здесь мало предприятий. Считаю, что строить здесь бизнес выгодно: рядом Рыбинск, Тутаев, менее чем за час можно доехать до Ярославля. Понятно, что сейчас в ситуации с инвестициями сказываются сдерживающие внешние факторы. Но мы стремимся подготовиться к моменту, когда эта проблема перестанет быть такой острой, чтобы привлечь партнеров. Безусловно, сейчас наш флагман – это шоколадная фабрика в с. Варегово. Второй мощный производитель – это компания, которая возвращает в оборот заброшенные прежде сельхозземли, выращивает различные зерновые и масличные культуры. В этом году, несмотря на все сложности, нам удалось привлечь на свою территорию и нового инвестора - в апреле запустилось новое предприятие, специализирующееся на производстве различных видов упаковочной продукции. Это даст нам десятки рабочих мест. Сейчас мы помогаем предприятию в получении мощностей по электроэнергии, совместно с правительством региона прорабатываем вопрос с льготным кредитованием, потому что инвестор планирует установить свою газотурбинную установку. Еще одно предприятие – производитель сельскохозяйственной продукции. Сейчас хозяйство уверенно наращивает обороты и планирует увеличить поголовье скота.

С каждым предприятием, с каждым инвестором мы работаем адресно, внимательно и технологично. Очевидно, что в первую очередь для вложения средств важно наличие подготовленных земельных участков, коммуникаций, инфраструктуры. Именно это уже сейчас и стараемся обеспечить на будущее.

Глава Большесельского округа Алексей Шутов постоянно на связи со своими подчиненными. ФОТО: Алексей СМИРНОВ

Чем привлечь туристов

– Когда едешь из Ярославля в Углич, в Большом Селе уже хочется остановиться, но не хватает мест для отдыха. Набережная сейчас только обустраивается…

– Обустройство реки Юхоть ведется и для жителей, и для гостей. Поэтому речь идет не только о благоустройстве территорий, но и о наполнении Большого Села интересными объектами. На первой линии набережной – планируем, что их будет три, – в этом году открыли музей в объекте культурного наследия, великолепном доме Багровых. Там уже действует экспозиция музея боевой доблести и трудовой славы наших жителей, а второй этаж будет ремонтироваться, там разместим краеведческую часть.

В этом году мы также запустили проект «Изба на Юхоти», и в день рождения Большого Села это название хорошо закрепилось. Здесь планируем проведение различных мастер-классов, размещение небольшой музейной экспозиции. И, конечно, хотим создать точки общественного питания, в том числе с нашей местной продукцией, которую можно будет приобрести, а при желании – и самому поучаствовать в «производственном процессе» в ходе мастер-класса.

– Что может предложить большесельская земля сегодня ее гостям?

– У округа есть свои «изюминки», которыми можно привлечь туриста. Например, нашим символом становится солярный знак, его часто можно увидеть на резных старинных наличниках. Теперь он присутствует и на большесельских пряниках. Очень развито в наших краях было льноводство и ткачество – и мы возрождаем эту традицию, продукцию уже можно приобрести в нашем информационном центре. Большесельский край был родным для известных людей. Достаточно вспомнить род графов Шереметевых и нашего замечательного земляка Ивана Захаровича Сурикова – русского поэта, представителя «крестьянского» направления в литературе. Его строки известны, пожалуй, всем:

Вот моя деревня;

Вот мой дом родной;

Вот качусь я в санках

По горе крутой.

Домотканые половики и сувенирные пряники пользуются спросом. ФОТО: Алексей СМИРНОВ

В центре Большого Села есть улица Сурикова, на которой в честь поэта установлен памятник. И мы уже планируем, как обустроить ее, сделать комфортной и привлекательной для жителей и гостей. Главное, что у нас в Большесельском округе есть люди, которые хорошо знают историю и традиции своего края, готовы хранить их и делиться ими. Если нам самим и нашим гостям здесь будет интересно – подтянутся и инвесторы. Все-таки у нас проходит трасса Р-132 «Золотое кольцо», турист будет заезжать, чтобы погулять, отдохнуть, перекусить. Например, инвестор в селе Новое планирует реконструкцию бывшей конторы графа Шереметева, чтобы в дальнейшем использовать здание в качестве гостиничного комплекса.

Набор проблем

– Есть ли в работе по благоустройству свои сложности?

– Без проблем не бывает. В частности, сложный рельеф местности – возвышенности, горки. Это хорошо видно в Большом Селе – после ливня вода стекает вниз, к набережной Юхоти, улицы покрываются песком. Конечно, такое обстоятельство необходимо учитывать при дорожном строительстве: обеспечивать водоотведение, прокладывать в правильных местах трубы. Тогда дорога стоит надежно, служит дольше, хотя и обходится дороже. Еще одна проблема – качество воды. Территория округа болотистая, в воде очень большое содержание железа. Во время недавнего визита губернатора мы обсуждали с ним эту проблему, и он уже дал поручение о строительстве станции водоподготовки и водоочистки для Большого Села. При этом в 2026 году мы уже установили станции водоподготовки и водоочистки в с. Новое.

– Как строятся ваши отношения с правительством региона, с коллегами – главами муниципальных образований?

– В сообществе глав мы постоянно на связи: с кем-то общаемся чаще, с кем-то реже, но горизонтальные связи выстроены прочно – вместе ищем решения общих проблем в сфере транспорта, ЖКХ, работы с подрядчиками, а в экстренных ситуациях всегда готовы прийти на помощь соседям.

При этом такой обмен опытом идет не только внутри региона, но и по всей стране. У меня порядка 80 контактов коллег из различных субъектов, мы регулярно встречаемся на площадке Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления и делимся практиками. Выстроена четкая вертикаль взаимодействия с правительством области: каждый округ закреплен за профильным куратором. Для нас это министр регионального развития Евгений Чуркин, с которым коммуникация идет практически ежедневно, равно как и со всеми другими ведомствами. Чувствуем и постоянную поддержку губернатора. Михаил Яковлевич Евраев всегда в курсе наших задач, держит на личном контроле ключевые вопросы развития территорий, его вовлеченность и оперативные решения помогают нам двигаться вперед даже в самых непростых ситуациях. Ключевой принцип такой работы – командность и общая ответственность за результат, когда помощь коллеги воспринимается не как перекладывание обязанностей, а как совместный поиск решений. Понимаем, что территория большая, и далеко не каждый житель может лично приехать в областной или даже окружной центр, поэтому задача территориальных управлений – не перенаправлять вопрос по инстанциям, а незамедлительно включаться в его решение всей командой.

– Вы начали работать в системе местного самоуправления водителем, в Ростовском районе доросли до должности руководителя муниципального хозяйственного учреждения, которое занималось вопросами дорожного хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, обеспечения безопасности, содержания различных объектов и населенных пунктов. И вот уже более полутора лет – глава Большесельского округа. Чем привлекает вас эта хлопотная работа?

– Наверное, я люблю сложные задачи. У нас запланировано много серьезных проектов по благоустройству, дорожному строительству, водоснабжению, привлечению инвестиций. Еще больше прорабатывается на перспективу. И если жители добрым словом поблагодарят за результат – я буду воспринимать это и как личную, и как командную победу.

– Спасибо за встречу и интервью!