Новый автобусный маршрут откроют в Рыбинске 1 августа

Автобусы №39 начнут ходить по Рыбинску с 1 августа. Фото: Правительство Ярославской области.

1 августа два новых автобуса МАЗ среднего классы выйдут на маршрут №39 «Троллейбусный парк» - «Улица Тарасова» Рыбинска. Он соединил микрорайоны Заволжье и Веретье.

«Тем самым свяжет жителей с ключевыми объектами города: школами, спортивными комплексами, предприятиями. Решение о запуске маршрута принято по просьбам рыбинцев, - сказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев. - Сейчас задача – оборудовать новые остановочные павильоны. Они появятся в районе дворца спорта «Полет» на Волжской набережной и у завода «Рамоз» на Большой Тоговщинской. Ход подготовки курирует председатель Координационного совета по реализации приоритетных проектов Ярославской области Артем Молчанов. В регионе системно развиваем общественный транспорт, чтобы поездки становились удобнее, а маршрутная сеть покрывала потребности всех жителей. Новый маршрут в Рыбинске – еще один шаг в этом направлении».

Работать на новом маршруте, о котором так просили горожане, будет транспортная компания ОАО «ПАТП №1». Автобусы в прямом направлении поедут от улицы Ворошилова по Глебовской, Гражданской, Корнева, бульвару Победы, Большой Тоговщинской, затем по Академика Губкина, Новой, Кораблестроителей, Зои Космодемьянской, Академика Губкина. Далее транспорт проследует по улицам Волжской набережной, Пушкина, Крестовой, Ломоносова, Герцена, Советской площади, Максима Горького, Бадаева и Тарасова. В обратный путь транспорт отправится по улицам Тарасова, Костромской, Коллективизации и далее по тому же маршруту.

Обслуживать маршрут будет транспортная компания ОАО «ПАТП №1».