Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП
Сильный дождь, который шел в Ярославле всю ночь 22 июля, наконец прекратился. Ливневки вновь не справилась с нагрузкой: под воду ушли дороги и тротуары.
Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП
- На Ленинградке у большого «Магнита» море, перекресток Тутаевское - Ленинградский тоже море, плюс светофоры не работают, на поворотах Полушкиной рощи море на две с половиной полосы в сторону «Тандема». Во дворах ливневки тоже забило.
- Наумова. Тоже море.
Читатель КП
- Карла Либкнехта, около Белинского – все в воде.
Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП
Предусмотрительные ярославцы, которым пришлось выйти из дома утром в среду, надели резиновые сапоги, кто-то отправился на работу в резиновых шлепках.
Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП
Не намного легче утром 22 июля пришлось и водителям. Не все машины смогли преодолеть внезапно возникшие моря на дорогах, и встали на полпути.
Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП
По данным Гисметео, на сегодня с дождем покончено (но это не точно). Но все может повториться в четверг: синоптики прогнозируют дождь и грозу с 9 утра и до вечера.
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Полина ВАЧНАДЗЕ
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