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Общество22 июля 2026 6:00

Ливень затопил Ярославль 22 июля: горожане рассказывают, где не проехать-не пройтифотовидео

Улицы Ярославля ушли под воду после сильного дождя
Полина ВАЧНАДЗЕ
Ливень затопил Ярославль 22 июля.

Ливень затопил Ярославль 22 июля.

Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП

Сильный дождь, который шел в Ярославле всю ночь 22 июля, наконец прекратился. Ливневки вновь не справилась с нагрузкой: под воду ушли дороги и тротуары.

Ливнески вновь не справились с нагрузкой.

Ливнески вновь не справились с нагрузкой.

Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП

- На Ленинградке у большого «Магнита» море, перекресток Тутаевское - Ленинградский тоже море, плюс светофоры не работают, на поворотах Полушкиной рощи море на две с половиной полосы в сторону «Тандема». Во дворах ливневки тоже забило.

- Наумова. Тоже море.

Море разлилось в Дзержинском районе Ярославля

Читатель КП

- Карла Либкнехта, около Белинского – все в воде.

НЕ все машины смогли преодолеть препятствия в виде воды.

НЕ все машины смогли преодолеть препятствия в виде воды.

Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП

Предусмотрительные ярославцы, которым пришлось выйти из дома утром в среду, надели резиновые сапоги, кто-то отправился на работу в резиновых шлепках.

Затоплены улицы и в центре города, и в районах.

Затоплены улицы и в центре города, и в районах.

Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП

Не намного легче утром 22 июля пришлось и водителям. Не все машины смогли преодолеть внезапно возникшие моря на дорогах, и встали на полпути.

В некоторых местах вода поднялась особенно высоко.

В некоторых местах вода поднялась особенно высоко.

Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП

По данным Гисметео, на сегодня с дождем покончено (но это не точно). Но все может повториться в четверг: синоптики прогнозируют дождь и грозу с 9 утра и до вечера.

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Ярославль затопило утром 22 июля 2026

Полина ВАЧНАДЗЕ

В Ярославле водителя на дороге подрезала утка

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