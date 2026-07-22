Ливень затопил Ярославль 22 июля. Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП

Сильный дождь, который шел в Ярославле всю ночь 22 июля, наконец прекратился. Ливневки вновь не справилась с нагрузкой: под воду ушли дороги и тротуары.

Ливнески вновь не справились с нагрузкой. Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП

- На Ленинградке у большого «Магнита» море, перекресток Тутаевское - Ленинградский тоже море, плюс светофоры не работают, на поворотах Полушкиной рощи море на две с половиной полосы в сторону «Тандема». Во дворах ливневки тоже забило.

- Наумова. Тоже море.

Море разлилось в Дзержинском районе Ярославля Читатель КП

- Карла Либкнехта, около Белинского – все в воде.

НЕ все машины смогли преодолеть препятствия в виде воды. Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП

Предусмотрительные ярославцы, которым пришлось выйти из дома утром в среду, надели резиновые сапоги, кто-то отправился на работу в резиновых шлепках.

Затоплены улицы и в центре города, и в районах. Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП

Не намного легче утром 22 июля пришлось и водителям. Не все машины смогли преодолеть внезапно возникшие моря на дорогах, и встали на полпути.

В некоторых местах вода поднялась особенно высоко. Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП

По данным Гисметео, на сегодня с дождем покончено (но это не точно). Но все может повториться в четверг: синоптики прогнозируют дождь и грозу с 9 утра и до вечера.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен

Ярославль затопило утром 22 июля 2026 Полина ВАЧНАДЗЕ