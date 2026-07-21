В Костромскую область увеличили поставки топлива

По оперативным данным поставки горючего в Костромской регион вновь увеличились. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ситуация с бензином и топливом в Костромской области стабильная, сообщает правительство региона. Поставки на АЗС Роснефти идут в полном объеме. На Газпромнефти они были снижены на два из-за того, что горючее поставляли в другой субъект страны, но сейчас прежние объемы восстановлены. Фиксируется снижение цен на дизельное топливо на частных заправках - это связано с поступлением более дешевого топлива.

Руководители департаментов транспорта, образования, здравоохранения и соцсферы сообщили, что все учреждения обеспечены топливом, даже имеются запаса. Но вопрос с обеспечением аварийно-восстановительных бригад в сфере связи не решен. Сейчас идет стадия заключения прямых договоров на поставку топлива в канистры. Губернатор Сергей Ситников поручил своему заместителю Юрию Макову подключиться и ускорить решение вопроса.