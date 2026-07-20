Правительство Ярославской области проведет конкурс «Ярегион» к 90-летию региона

Ярославская область – уникальная территория, которая славится своей богатой историей, природными богатствами и достижениями в различных отраслях. Фото: Правительство Ярославской области.

Мероприятие приурочено к 90-летию образования региона. К участию приглашаются журналисты и представители медиасферы, готовые представить материалы о развитии региона.

«Ярославская область – уникальная территория, которая славится своей богатой историей, архитектурой, природными богатствами и достижениями в различных отраслях, – отметил Михаил Евраев. – Конкурс «Ярегион» – это возможность проявить творческие способности, рассказав о развитии региона».

К участию в конкурсе допускаются материалы, созданные и размещенные в телевизионном эфире, в печатных СМИ и интернет-изданиях, а также в социальных сетях или на информационных платформах с аудиторией свыше тысячи подписчиков.

Конкурс «Ярегион» пройдет по пяти основным номинациям, охватывающим все ключевые сферы жизни Ярославской области.

В категории «ЯЛетописец» отберут лучший материал историко-краеведческой направленности (очерк, цикл материалов, документальный фильм), посвященный ключевым событиям в истории Ярославской области.

В номинации «Яздесьживу» – лучший материал о развитии социальной сферы: здравоохранения, образования, культуры, спорта Ярославской области.

«Яразвитие» объединит материалы об экономике, туризме, дорожном хозяйстве, общественном транспорте, благоустройстве территорий.

Материалы, посвященные молодежной политике, научным и IT-разработкам, экологическим инициативам и перспективам развития, представят в номинации «Образ будущего».

В категории «Лучший фото-, видеопроект» отберут лучшую серию фотографий или видеорепортаж (видеоблог), ярко и художественно отражающие жизнь региона.

Прием заявок открыт с 20 июля по 5 октября 2026 года. Подведение итогов и торжественная церемония награждения победителей запланированы на ноябрь 2026 года.

Оценивать работы участников будет авторитетная конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители органов исполнительной власти региона и общественные деятели.

Подробнее об участии – здесь: ПОЛОЖЕНИЕ о конкурсе Ярегион. Конкурс организован правительством Ярославской области. Оператором выступает управление массовых коммуникаций, партнером – АНО «Проектный офис развития Ярославской области».