Более 2,5 тысяч нарушений выявлено в округах в результате рейдов с участием глав

С мая в ходе рейдов глав на территории региона было выявлено более 2,5 тысячи нарушений, почти 1,5 тысячи из них устранены. Фото: Правительство Ярославской области.

На оперативном совещании под руководством губернатора Ярославской области Михаила Евраева обсудили результаты еженедельных обходов, которые проходили с участием глав в городских и муниципальных округах.

Мероприятия направлены на улучшение внешнего облика улиц, общественных пространств, территорий вблизи жилых домов, магазинов, предприятий и организаций. Особое внимание уделяется состоянию фасадов зданий, контейнерных площадок, наличию мусора, а также работе уличного освещения и другим вопросам. С мая в ходе рейдов глав на территории региона было выявлено более 2,5 тысячи нарушений, почти 1,5 тысячи из них устранены.

На оперативном совещании Михаил Евраев поручил увеличить число еженедельных обходов глав территорий, также к практике выездов в Ярославле подключатся руководители районных администраций.

«Два раза в неделю минимум должны быть выходы в дневное и вечернее время, как в городах, так и в малых населенных пунктах, и не менее десяти в месяц. В отчетном периоде все руководители провели мероприятия, нарушения выявили. Но по устранению работу провели далеко не все, – отметил Михаил Евраев. – Хорошо справились Пошехонский, Рыбинский, Ростовский, Угличский, Брейтовский округа. Цель – наведение порядка. Прошу всех подойти ответственно: и муниципалитеты, и руководителей торговых точек и организаций, и жителей. Никто не создаст нам комфортную среду, кроме нас самих».

Новую систему контроля внедрили в Ярославской области с мая этого года по инициативе губернатора Михаила Евраева.