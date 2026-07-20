В Ярославской области по программе «Наши дворы» благоустроят 73 территории

В Ярославской области продолжается реализация губернаторской программы «Наши дворы». Фото: Правительство Ярославской области.

В этом году по программе «Наши дворы» в Ярославской области благоустроят 73 территории и установят 36 современных детских площадок, а также завершат дополнительные работы на двух объектах, которые приводили в порядок в прошлые годы.

– Середина лета – пик строительного сезона. В Ярославской области идут ремонт дорог, благоустройство общественных пространств. Активно приводим в порядок и дворовые территории в разных округах. Всего в 2026 году по программе «Наши дворы» в регионе реализуем 111 проектов. Все эти изменения для удобства и комфорта жителей, чтобы в каждом дворе было приятно проводить время, гулять с детьми и отдыхать", - сказал глава региона Михаил Евраев.

У дома №30 на Которосльной набережной Ярославля в рамках комплексного благоустройства, идет замена асфальта проездов, обновление тротуаров и зон для пешеходов. Подрядчик монтирует освещение, делает парковочные места, устанавливает скамейки, урны, камеры видеонаблюдения и навес для площадки ТБО. Рядом будет находиться спортивно-игровая зона.

Кроме того, в Ярославле сделают удобными для пешеходов дворы дома №55 на улице Кривова и дома №11 по проезду Матросова.

- Уверен, что, когда через несколько лет подавляющее большинство дворовых территорий не только нашего любимого Ярославля, но и всего региона будет приведено в надлежащее состояние, пространства станут современными, удобными для пользования и безопасными, это произойдет благодаря именно подобным программам поддержки, – сказал мэр Ярославля Артем Молчанов. – На сегодняшний день они остаются одними из самых эффективных инструментов привлечения дополнительных средств, чтобы сделать жизнь людей лучше и комфортнее. Работа непростая, масштабная. Мы ее завершим, не отступаясь от намеченных планов и общего видения картины по развитию всей Ярославской области.

Активно работа продвигается и в других городах Ярославской области. Благоустройство новой спортивно-игровой площадки заканчивается в Мышкине у домов №76 и №80 на улице Угличской. Рабочие установили игровые и спортивные элементы, наладили освещение, смонтированы лавочки, урны и ограждение.