В Иванове мошенники выманили у 17-летней девушки 8 миллионов рублей

Восемь миллионов рублей отдала 17-летняя жительница Иванова мошенникам. Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП

Около восьми миллионов рублей выманили дистанционные мошенники у 17-летней девушки из Иванова. Ее мама обратилась в полицию, когда узнала, что натворила дочь.

Сначала девушке позвонила неизвестная и известила о прибытии некой посылки. Чтобы ее получить, потерпевшая продиктовала код из смс и таким образом оказалась на крючке у преступников.

Через некоторое время с ней связалась "сотрудница МинЦифры" и пояснила, что конфиденциальные данные оказались у мошенников, поэтому нужно следовать инструкциям, чтобы спасти себя, близких и их деньги.

"Далее незнакомка переключила девушку на лжесотрудника ФСБ, который убедил ее в том, что необходимо задекларировать все имеющиеся сбережения — это якобы позволит избежать уголовной ответственности для членов семьи", - рассказали в пресс-службе УМВД по Ивановской области.

Видимо, сильно запуганная и уже не понимающая, что делает девушка, по видеосвязи под присмотром куратора провела обыск в своем доме. Собрав имеющуюся наличность - 7 миллионов рублей - она на такси поехала по указанному адресу и передала деньги курьеру.

Казалось бы, на этом все, но аферисты не успокоились. Уже на следующий день жительнице Иванова велели собрать все золотые украшения и передать их нужному человеку.

"Мошенники перевели на карту девушки тысячу рублей, чтобы она вызвала такси и направилась в село Ново Талицы для передачи посылки. Доехав до места, она получила новое указание: адрес передачи посылки сменился, и ей следовало отправиться в село Писцово. Там девушка передала золото незнакомке", - сказали в полиции.

Сделав свое черное дело, мошенники оставили девушку в покое. Когда звонки прекратились, она поняла, что ее обманули.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере".