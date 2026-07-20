Потерял маму и папу: спасенного в кировских лесах лосенка поселили на лосеферме под Костромой

Кировского лосенка привезли на лосеферму Костромской области. ФОТО: Министерство охраны окружающей среды Кировской области

На Сумароковской лосеферме Костромской области стало на одного питомца больше. Из Кировской области сюда привезли малыша, который остался без родителей.

Лосенок, который, по всей видимости, потерял и маму, и папу, сам вышел к людям. Оставаться один в лесу он не мог, вряд ли бы выжил без взрослых. Поэтому специалисты кировского министерства охраны окружающей среды приютили малыша, а затем организовали ему перевозку к сородичам.

"Сейчас лосенок находится под наблюдением ветеринаров и зоологов фермы. После прохождения карантина и периода адаптации его включат в общее стадо", - рассказали в министерстве.

Также специалисты проверили состояние и условия содержания двух лосят из Кировской области, которые были доставлены на лосеферму в мае.