Погода в Ярославле на неделю с 20 по 26 июля: дожди собьют жару

Ночами в Ярославле будет +13..+15 градусов. Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП

Синоптики Центра "Фобос" рассказали, какой будет погода в Ярославле на наступившей неделе. В понедельник сохранится жара, но уже со вторника пробьются поля фронтальной облачности циклона. Они принесут дожди, ливни с грозами и понижение температуры воздуха.

Прогноз погоды в Ярославле на 20-26 июля 2026

В понедельник, 20 июля, будет ясно, +26..28°, ветер юго-западный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы.

21 июля, во вторник, ожидается переменная облачность, небольшой дождь, возможна гроза; ночью +18..20°, днем +24..26°, ветер южный, умеренный.

В среду, 22 июля, вновь переменная облачность, небольшой дождь; ночью +16..18°, днем +22..24°, ветер южный, умеренный.

23 июля, четверг, переменная облачность, небольшой дождь; ночью +13..15°, днем +21..23°, ветер юго-западный, умеренный.

В пятницу, 24 июля, температура воздуха чуть снизится: ночью все те же +13..15°, а вот днем +19..21°, ветер восточный, умеренный.

В субботу, 25 июля, жара вернется: ночью вновь ожидается +13..15°, но днем потеплеет +24..26°, ветер слабый.

26 июля, в воскресенье, вновь будет облачно, синоптики прогнозируют дождь. Ночью будет +13..15°, днем +24°.

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