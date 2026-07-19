Инвесторы восстановят здание конца XIX века в поселке Некрасовское

С начала года уже 10 объектов культурного наследия в Ярославской области обрели новых собственников, которые займутся их возрождением. Фото: Правительство Ярославской области.

Изъятые за невыполнение требований к содержанию объекты культурного наследия в Рыбинске и поселке Некрасовское были проданы с торгов.

«Создаем условия, при которых инвесторам выгодно заниматься восстановлением памятников. С начала года уже 10 объектов культурного наследия в Ярославской области обрели новых собственников, которые займутся их возрождением, – отметил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. – После оформления права собственности покупатель может вернуть практически всю сумму, потраченную на торгах. Кроме того, действует федеральная программа льготного кредитования. На восстановление объекта можно получить кредит по ставке 9% годовых, а если в здании будет гостиница – под 6%. Продолжим эту работу, чтобы у каждого исторического здания, которое можно сохранить, появился шанс на новую жизнь».

Так, в числе объектов, которые были проданы недавно, – жилой дом конца XIX века на улице Набережной в поселке Некрасовское (здание приобрел частный инвестор за 761 тысячу рублей) и дом Рыбакова на улице Герцена в Рыбинске, который был продан за 435 тысяч рублей. Покупателем дома, построенного в начале XX века, стал научно-производственный центр «Сфера».

В настоящее время на торгах находятся особняк с торговой лавкой в Тутаеве, дом кожзаводчиков Бутиковых в селе Великом, здание торговых рядов в селе Путятино и другие.

Как рассказала министр имущественных отношений области Елена Ермолова, ранее новых владельцев уже нашли доходный дом Журавлевых в Рыбинске, известный многим как «дом мадам Грицацуевой» из фильма «12 стульев», бывшая богадельня в Мышкине, башня ограды церкви Крестовоздвижения в Ростове Великом и другие памятники.