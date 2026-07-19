В поселке Некрасовское стартовал капремонт дороги по улице Советской

В этом году на обновление муниципальных дорог региона направлено 2,1 млрд рублей. Фото: Правительство Ярославской области.

Благодаря поддержке губернатора Ярославской области Михаила Евраева проектно-сметная документация была актуализирована в короткие сроки, что позволило оперативно приступить к работам.

«В поселке Некрасовское начался капитальный ремонт дороги по улице Советской. Этот участок, имеющий большое значение для жителей и гостей окружного центра, давно нуждался в обновлении, – отметил в социальных сетях Михаил Евраев. – К осени в порядок приведут более четырех километров дорожного полотна. За последние пять лет в округе уже отремонтировали 59 участков общей протяженностью более 21 километра. В этом сезоне отремонтируем около 400 километров дорог. Всего за последние несколько лет привели в нормативное состояние уже более 2100 километров».

По результатам конкурсных процедур был определен подрядчик – ООО «ТК «Восток Запад Транзит». Подрядчик приступил к работам с полной готовностью и уже начал установку бордюрного камня со стороны въезда в поселок. Это первый этап работ, который включает обустройство тротуаров. После его завершения подрядчик приступит к ремонту дорожного полотна, что является основным этапом капитального ремонта.

Кроме того, в рамках ремонта будут проведены работы по установке дорожных знаков, устройству дорожной разметки и установке барьерного ограждения. Все эти меры направлены на создание комфортных и безопасных условий для передвижения по дороге.

В этом году на обновление муниципальных дорог направлено 2,1 млрд рублей. Каждый округ получил дополнительные средства на решение наиболее важных дорожных вопросов. Объекты определялись вместе с главами и с учетом обращений жителей.

«Мы стараемся из года в год увеличивать количество ремонтируемых муниципальных дорог, чтобы жители в разных уголках региона видели реальные изменения. Работа в поселке Некрасовское – один из примеров такого подхода», – отметил заместитель председателя правительства области – министр дорожного хозяйства и транспорта Роман Душко.