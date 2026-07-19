Фестиваль "Ярославское книжное обострение": программа на 19 июля

Фото: Правительство Ярославской области.
В воскресенье, 19 июля, в парке на острове Даманский пройдет третий, последний день фестиваля "Ярославское книжное обострение". Рассказываем, какую программу для гостей подготовили на сегодня.
10:15 Лекторий
Творческая встреча, Александр Кондратьев.
10:30 Площадка семейного чтения
Встреча с писателем, Анастасия Орлова.
11:15 Лекторий
Литературное сообщество "Пишу и живу" (16+).
11:30 Площадка семейного чтения
Работа детского иллюстратора, Алла Белова.
12:00 Сцена
Лекция "Придуманные и непридуманные герои", Лев Наумов.
12:00 Площадка развития
Презентация "Книги памяти о героях, погибших, исполняя свой долг в ходе специальной военной операции /часть 1/" (16+).
12:15 Лекторий
Презентация поэтического сборника "Литературные координаты".
12:30 Площадка семейного чтения
Презентация книги "Про большую хандру и прыгуна кенгуру", Андрей Малыгин.
13:00 Сцена
Лекция "Книжная культура в цифровую эпоху", Дмитрий Гасин (12+).
13:00 Площадка развития
Беседа "Книги о смыслах: Христианское литературное наследие", иерей Владислав Рябов, (12+).
13:15 Лекторий
Презентация книги "Тайны княжества Феодоро", Дмитрий Кшукин.
13:30 Площадка семейного чтения
Творческая встреча с автором и художником комикса "Кудесник", Денис Черноморский и Елена Криниченко (12+).
14:00 Сцена
Творческая встреча, Леонид Юзефович (16+).
14:00 Площадка развития
Лекция-трансляция "Ярославское купечество 17 века", Алексей Зубатенко.
14:15 Лекторий
Паблик-топ, "Современная литература: текст как событие", Максим Замшев, Лев Наумов.
14:30 Площадка семейного чтения
Разговор о дилогии "Однажды кажется окажется", Елена Рыкова.
15:00 Сцена
Встреча с интересным человеком, Юлия Тихомирова.
15:15 Лекторий
Презентация краеведческих изданий (12+).
15:30 Площадка развития
Лекция "Ярославское купечество 19 века: быт, традиции, особенности", Нина Обнорская.
16:00 Сцена
Творческая встреча "По ярославским местам Федора Волкова: архивные разыскания", Дмитрий Чекмасов.
16:15 Лекторий
Презентация книги "Зимой на прудах", Ольга Красильникова.
17:00 Площадка развития
Лекция "Структура еврейских религиозных книг", Рав Мойше.
17:15 Лекторий
Встреча с интересным человеком, Юлия Тихомирова.
17:15 Лекторий
Презентация романа "Чернобыль, любовь моя". Первая в истории книга женщины-ликвидатора Чернобыльской аварии, Надежда Петренко.
18:00 Сцена
Спектакль-концерт Областного дома народного творчества "Свадьбу гуляем - народ прославляем".
18:00 Площадка развития
Встреча с актером , Юрий Круглов.
19:00 Сцена
Литературный квиз.
19:00 Площадка развития
Лекция "Два свидетельства о человеке: как психология подтверждает мудрость древних текстов", Полина Ермишкина.
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