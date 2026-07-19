Фестиваль "Ярославское книжное обострение": программа на 19 июля

Сегодня - заключительный день "Ярославского книжного обострения". Фото: Правительство Ярославской области.

В воскресенье, 19 июля, в парке на острове Даманский пройдет третий, последний день фестиваля "Ярославское книжное обострение". Рассказываем, какую программу для гостей подготовили на сегодня.

10:15 Лекторий

Творческая встреча, Александр Кондратьев.

10:30 Площадка семейного чтения

Встреча с писателем, Анастасия Орлова.

11:15 Лекторий

Литературное сообщество "Пишу и живу" (16+).

11:30 Площадка семейного чтения

Работа детского иллюстратора, Алла Белова.

12:00 Сцена

Лекция "Придуманные и непридуманные герои", Лев Наумов.

12:00 Площадка развития

Презентация "Книги памяти о героях, погибших, исполняя свой долг в ходе специальной военной операции /часть 1/" (16+).

12:15 Лекторий

Презентация поэтического сборника "Литературные координаты".

12:30 Площадка семейного чтения

Презентация книги "Про большую хандру и прыгуна кенгуру", Андрей Малыгин.

13:00 Сцена

Лекция "Книжная культура в цифровую эпоху", Дмитрий Гасин (12+).

13:00 Площадка развития

Беседа "Книги о смыслах: Христианское литературное наследие", иерей Владислав Рябов, (12+).

13:15 Лекторий

Презентация книги "Тайны княжества Феодоро", Дмитрий Кшукин.

13:30 Площадка семейного чтения

Творческая встреча с автором и художником комикса "Кудесник", Денис Черноморский и Елена Криниченко (12+).

14:00 Сцена

Творческая встреча, Леонид Юзефович (16+).

14:00 Площадка развития

Лекция-трансляция "Ярославское купечество 17 века", Алексей Зубатенко.

14:15 Лекторий

Паблик-топ, "Современная литература: текст как событие", Максим Замшев, Лев Наумов.

14:30 Площадка семейного чтения

Разговор о дилогии "Однажды кажется окажется", Елена Рыкова.

15:00 Сцена

Встреча с интересным человеком, Юлия Тихомирова.

15:15 Лекторий

Презентация краеведческих изданий (12+).

15:30 Площадка развития

Лекция "Ярославское купечество 19 века: быт, традиции, особенности", Нина Обнорская.

16:00 Сцена

Творческая встреча "По ярославским местам Федора Волкова: архивные разыскания", Дмитрий Чекмасов.

16:15 Лекторий

Презентация книги "Зимой на прудах", Ольга Красильникова.

17:00 Площадка развития

Лекция "Структура еврейских религиозных книг", Рав Мойше.

17:15 Лекторий

Встреча с интересным человеком, Юлия Тихомирова.

17:15 Лекторий

Презентация романа "Чернобыль, любовь моя". Первая в истории книга женщины-ликвидатора Чернобыльской аварии, Надежда Петренко.

18:00 Сцена

Спектакль-концерт Областного дома народного творчества "Свадьбу гуляем - народ прославляем".

18:00 Площадка развития

Встреча с актером , Юрий Круглов.

19:00 Сцена

Литературный квиз.

19:00 Площадка развития

Лекция "Два свидетельства о человеке: как психология подтверждает мудрость древних текстов", Полина Ермишкина.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в нашем Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен