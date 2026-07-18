Фестиваль "Ярославское книжное обострение": программа на 18 июля

Фестиваль "Ярославское книжное обострение" проходит в парке на Даманском. ФОТО: Ярославская областная библиотека Н.А.Некрасова

Фестиваль "Ярославское книжное обострение" проходит в парке на острове Даманский. В этом году в нем принимают участие более 70 издательств и книготорговых организаций из разных городов нашей страны – Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Сергиева Посада, Красноярска, Екатеринбурга, а также Ярославля. Впервые приехали представители издательства из Минска.

На ярмарке представлен большой выбор книг разных направлений и жанров -

от нон-фикшен до художественной литературы на любой вкус. Разработана интересная программа, где каждый найдет себе мероприятие по вкусу.

Программа на субботу, 18 июля:

10:00 Сцена

Презентация книги, Мальвина Гайворонская.

10:00 Площадка развития

Творческая площадка ЯРПО "Союза писателей России" (16+).

10:15 Лекторий

Презентация книги, "Сергей Щеглов" и "Дело художников", Алексей Никитский.

10:30 Площадка семейного чтений

Лекция "Ярославль - сказочные тропы", Вера Ильичева.

11:00 Сцена

Лекция "Книги в моей жизни и в жизни моей семьи" (12+), Елена Башлачева.

11:00 Интерактивная площадка

Творческая встреча. Встреча книжного клуба "Полемика" с Верой Богдановой и обсуждение книги "Павел Чжан и прочие лесные твари".

11:15 Лекторий

Встреча с интересным человеком, Сергей Летов.

11:30 Площадка семейного чтения

Презентация книги "Зеленая акула", Лана Ли.

12:00 Сцена

Творческая встреча. "Незаживающие: стихи и проза" (12+), Максим Замшев.

12:15 Лекторий

Лекция. "Классическая литература в комиксах: пора перестать бояться нового формата" (12+), Никита Гайнулин.

12:30 Площадка семейного чтения

Творческая встреча. "Ключи от семейного прошлого", Наталья Спехова.

13:00 Сцена

Торжественное награждение "ЯАвтор".

13:00 Площадка развития

Лекция. "Загадки картин Ильи Репина" (16+), Ирина Гуськова.

13:15 Лекторий

Презентация комикса "Блок. Имя твое - пять букв", Александр Кондратьев, Валерий Кузнецов, Андрей Дроздов.

13:30 Площадка семейного чтения

"Загадки детской литературы", Дмитрий Гасин.

14:00 Площадка развития

Лекция. "Улан-Батор и три великих буддийских монастыря Монголии. Опыт путешествия во времени" (16+), Леонид Юзефович.

14:00 Площадка развитие

Лекция. "Краткое введение в современную литературу" (16+), Полина Бояркина.

14:15 Лекторий

Презентация книги. "Незадавшийся день" (16+), Олег Гонозов.

14:30 Площадка семейного чтения

Презентация книги. "Нейроупражнения для маленького гения", Ольга Давыдова.

15:00 Сцена

Презентация книги. "Книга Уткина. Мы тут жизнь живем" (16+), Станислав Гридасов.

15:00 Площадка развития

Театрально-поэтический проект "Зеркала", Александр Скачков.

15:15 Лекторий

Творческая встреча с поэтессой, Лариса Желенис.

15:30 Площадка семейного чтения

Лекция. "Сказки Базиле и Перро: мифы и реальность", Андрей Дроздов.

16:00 Сцена

Беседа. "Нить поколений: прошлое и настоящее в прозе Анны Баснер" (16+), Анна Баснер.

16:00 Площадка развития

Лекция. "Книжная культура старообрядцев" (16+), Татьяна Гулина.

16:15 Лекторий

Творческая встреча с писателем, Елена Дорош.

16:30 Площадка семейного чтения

Презентация книги. "Страна Фантазирия", Александра Калинина.

17:00 Сцена

Поэтический концерт. "Человек для любви" (16+), Театр Влада Маленко.

17:00 Площадка развития

Презентация книги. "Земля. Асфальт" (16+), Евгений Долгих.

17:15 Лекторий

Лекция. "Следствие ведут знатоки", Елена Гуськова.

17:30 Интерактивная площадка

Лекция. "Книжные знакомства клуба "Полемика".

17:30 Площадка семейного чтения

Лекция. "(не)Страшные русские сказки" (6+), Антон Нелихов.

18:00 Площадка развития

Творческая встреча с актером (16+), Илья Коврижных.

18:15 Лекторий

Творческая встреча (16+), Валерий Кузнецов.

19:00 Сцена

Творческая встреча (16+), Владимир Глазунов.

19:15 Лекторий

Лекция. "Лев Толстой в карикатурах", Андрей Дроздов.

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