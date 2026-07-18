Фестиваль "Ярославское книжное обострение": программа на 18 июля

Фестиваль "Ярославское книжное обострение" проходит в парке на острове Даманский. В этом году в нем принимают участие более 70 издательств и книготорговых организаций из разных городов нашей страны – Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Сергиева Посада, Красноярска, Екатеринбурга, а также Ярославля. Впервые приехали представители издательства из Минска.
На ярмарке представлен большой выбор книг разных направлений и жанров -
от нон-фикшен до художественной литературы на любой вкус. Разработана интересная программа, где каждый найдет себе мероприятие по вкусу.
Программа на субботу, 18 июля:
10:00 Сцена
Презентация книги, Мальвина Гайворонская.
10:00 Площадка развития
Творческая площадка ЯРПО "Союза писателей России" (16+).
10:15 Лекторий
Презентация книги, "Сергей Щеглов" и "Дело художников", Алексей Никитский.
10:30 Площадка семейного чтений
Лекция "Ярославль - сказочные тропы", Вера Ильичева.
11:00 Сцена
Лекция "Книги в моей жизни и в жизни моей семьи" (12+), Елена Башлачева.
11:00 Интерактивная площадка
Творческая встреча. Встреча книжного клуба "Полемика" с Верой Богдановой и обсуждение книги "Павел Чжан и прочие лесные твари".
11:15 Лекторий
Встреча с интересным человеком, Сергей Летов.
11:30 Площадка семейного чтения
Презентация книги "Зеленая акула", Лана Ли.
12:00 Сцена
Творческая встреча. "Незаживающие: стихи и проза" (12+), Максим Замшев.
12:15 Лекторий
Лекция. "Классическая литература в комиксах: пора перестать бояться нового формата" (12+), Никита Гайнулин.
12:30 Площадка семейного чтения
Творческая встреча. "Ключи от семейного прошлого", Наталья Спехова.
13:00 Сцена
Торжественное награждение "ЯАвтор".
13:00 Площадка развития
Лекция. "Загадки картин Ильи Репина" (16+), Ирина Гуськова.
13:15 Лекторий
Презентация комикса "Блок. Имя твое - пять букв", Александр Кондратьев, Валерий Кузнецов, Андрей Дроздов.
13:30 Площадка семейного чтения
"Загадки детской литературы", Дмитрий Гасин.
14:00 Площадка развития
Лекция. "Улан-Батор и три великих буддийских монастыря Монголии. Опыт путешествия во времени" (16+), Леонид Юзефович.
14:00 Площадка развитие
Лекция. "Краткое введение в современную литературу" (16+), Полина Бояркина.
14:15 Лекторий
Презентация книги. "Незадавшийся день" (16+), Олег Гонозов.
14:30 Площадка семейного чтения
Презентация книги. "Нейроупражнения для маленького гения", Ольга Давыдова.
15:00 Сцена
Презентация книги. "Книга Уткина. Мы тут жизнь живем" (16+), Станислав Гридасов.
15:00 Площадка развития
Театрально-поэтический проект "Зеркала", Александр Скачков.
15:15 Лекторий
Творческая встреча с поэтессой, Лариса Желенис.
15:30 Площадка семейного чтения
Лекция. "Сказки Базиле и Перро: мифы и реальность", Андрей Дроздов.
16:00 Сцена
Беседа. "Нить поколений: прошлое и настоящее в прозе Анны Баснер" (16+), Анна Баснер.
16:00 Площадка развития
Лекция. "Книжная культура старообрядцев" (16+), Татьяна Гулина.
16:15 Лекторий
Творческая встреча с писателем, Елена Дорош.
16:30 Площадка семейного чтения
Презентация книги. "Страна Фантазирия", Александра Калинина.
17:00 Сцена
Поэтический концерт. "Человек для любви" (16+), Театр Влада Маленко.
17:00 Площадка развития
Презентация книги. "Земля. Асфальт" (16+), Евгений Долгих.
17:15 Лекторий
Лекция. "Следствие ведут знатоки", Елена Гуськова.
17:30 Интерактивная площадка
Лекция. "Книжные знакомства клуба "Полемика".
17:30 Площадка семейного чтения
Лекция. "(не)Страшные русские сказки" (6+), Антон Нелихов.
18:00 Площадка развития
Творческая встреча с актером (16+), Илья Коврижных.
18:15 Лекторий
Творческая встреча (16+), Валерий Кузнецов.
19:00 Сцена
Творческая встреча (16+), Владимир Глазунов.
19:15 Лекторий
Лекция. "Лев Толстой в карикатурах", Андрей Дроздов.
Новости Ярославля и Ярославской области читайте в нашем Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен