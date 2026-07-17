В шахматном фестивале в Данилове примут участие представители всех МО региона

В фестивале примут участие около 200 юных шахматистов, педагогов и любителей, от школьников до пенсионеров. Фото: Правительство Ярославской области.

Центральным событием мероприятия станет финал Кубка губернатора Ярославской области, где встретятся представители всех 19 муниципальных округов региона – победители и призеры отборочных состязаний, которые прошли ранее.

«Фестиваль уже стал важной частью культуры региона и дает возможность проявить себя всем, кто любит шахматы, – отметил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. – Мы системно подходим к развитию этого направления. Благодаря проекту «Шахматы в школу», который стартовал в 2023 году, этим интеллектуальным видом спорта занимаются уже около 70 тысяч детей – школьники и воспитанники спортшкол. Уверен, фестиваль станет настоящим праздником шахмат, подарит яркие партии, новые открытия и отличное настроение всем участникам и зрителям».

Как рассказала заместитель председателя правительства Ярославской области Вера Даргель, всего в отборочных соревнованиях приняли участие более 3 тысяч школьников. Такой многоступенчатый отбор позволит собрать в Данилове сильнейших игроков и одновременно сделать спорт доступным для широкого круга любителей: в фестивале примут участие около 200 юных шахматистов, педагогов и любителей, от школьников до пенсионеров.

Игры финального этапа пройдут на базе Даниловской средней общеобразовательной школы №1. Спортивная программа включает турниры по быстрым шахматам, где участники смогут проверить свои навыки в условиях ограниченного времени.

Особым событием станет сеанс одновременной игры с международным гроссмейстером, чемпионом Европы, уроженцем Ярославской области Владимиром Поткиным. В ходе сеанса сильнейшие спортсмены из муниципальных округов смогут сразиться с мастером за одной доской. Для начинающих шахматистов это не просто испытание, а уникальный практический опыт: возможность увидеть, как гроссмейстер выстраивает стратегию, реагирует на нестандартные ходы и управляет временем. Для опытных участников – проверка своих навыков на самом высоком уровне.

Также в рамках фестиваля запланированы тематические мастер классы и игровые площадки, где каждый желающий сможет проверить свои навыки, разобрать интересные партии и пообщаться с единомышленниками.