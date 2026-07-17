В Ивняковской школе идет масштабное обновление по нацпроекту «Молодежь и дети»

Всего в этом году в Ярославской области капитально отремонтируют 28 школ. Фото: Правительство Ярославской области.

«Последовательно обновляем образовательную инфраструктуру региона, чтобы у наших детей были современные и комфортные условия для учебы и развития, – сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. – Среди объектов этого года – Ивняковская школа Ярославского округа. Работы идут по нацпроекту «Молодежь и дети» и выполнены на 50%. В Ивняковской школе учатся более 860 детей. Это современное образовательное учреждение, которое активно развивается. Здесь успешно работают химико-биологическая и физико-технологическая лаборатории, реализуются инновационные проекты. Школа неоднократно становилась победителем грантовых конкурсов и создает для ребят новые возможности для обучения, творчества и профессионального самоопределения».

К настоящему времени полностью заменены окна, обновлена электропроводка, уложена плитка, смонтированы потолки, началась установка новых дверей. Закуплены современная мебель, мультимедийное оборудование и оснащение для учебных кабинетов и мастерских. Впереди – завершающий этап: монтаж освещения, укладка напольного покрытия, покраска стен и обновление входной группы. Масштабные преобразования в здании стали логичным продолжением системной работы по развитию инфраструктуры: в 2021 году здесь уже была обновлена кровля, а текущие ремонты помещений проводятся ежегодно.

«Качество образования наших детей зависит не только от уровня подготовки педагогов, но и от материально-технической базы, – отметил мэр Ярославля Артем Молчанов. – Ребята должны учиться в комфортной, безопасной среде, непременно отвечающей всем требованиям нашего высокотехнологичного времени. Это я знаю на собственном опыте строительства и ремонта ярославских школ, колледжей и садиков, мы в областной столице уделяем этому вопросу особое внимание. Искренне рад за соседей – грамотное и своевременное участие в национальных, равно как и в региональных, проектах сегодня является одним из самых эффективных финансовых инструментов по укреплению любой социально значимой сферы».

Всего в этом году в Ярославской области капитально отремонтируют 28 школ, пять детских садов и шесть зданий колледжей.