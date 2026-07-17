Михаил Евраев занял 6 место в рейтинге по реализации Стратегии государственной нацполитики

Михаил Евраев: - Высокая оценка экспертов подтверждает правильность выбранного нами пути. Фото: Правительство Ярославской области.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев – в числе лидеров аналитического среза за июнь по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2036 года.

«Высокая оценка экспертов подтверждает правильность выбранного нами пути, – отметил Михаил Евраев. – 2026 год объявлен Президентом Годом единства народов России. Мы бережно сохраняем культурное наследие региона и традиции. В июне принял личное участие в мероприятиях в память о героях Ситской битвы в Некоузском округе. Провели в регионе уникальный межрегиональный проект «Дни Соловков». В программу вошли тематические выставки, лекции, встречи с представителями Соловецкого монастыря и Соловецкого музея-заповедника, экскурсии, мастер-классы, кинопоказы и благотворительный концерт в Ярославской филармонии. На страницах своих социальных сетей я постоянно рассказываю и приглашаю посетить наши города, мероприятия, ярмарки, чтобы жители нашей большой многонациональной страны познакомились с историей и духовным наследием региона».

Деятельность глав субъектов оценивается по трем показателям, которые связаны с укреплением межнационального согласия, сохранением исторической памяти и развитием традиционных духовно-нравственных ценностей.

Весной этого года Михаил Евраев был удостоен ордена Святого благоверного князя Даниила Московского II степени за социально-экономическое развитие Ярославской области на благо жителей, помощь Ярославской митрополии, взаимодействие с Русской православной церковью, направленное на духовно-нравственное просвещение людей.

Также эксперты отмечают, что в Ярославской области серьезное внимание уделяется сохранению исторического наследия. Возрождение памятников архитектуры сохраняет облик исторических центров городов и населенных пунктов региона. Продолжается реставрация церквей Иоанна Предтечи и Петра и Павла в Ярославле. Из областного бюджета выделены средства на восстановление Симеоновского храма и храма Александра Невского в Переславль-Залесском округе. В селе с 500-летней историей – Кукобое начнется реставрация собора во имя Христа Спасителя. Храм спроектировал известный архитектор Василий Косяков – автор Морского собора в Кронштадте.

При поддержке правительства региона выполнены масштабные работы по благоустройству территории Толгского монастыря. Укреплена береговая линия, создан причальный комплекс в едином стиле с архитектурой обители, установили систему видеонаблюдения и оповещения, наружное освещение и архитектурную подсветку на стенах монастыря, колокольне собора Введения во храм Пресвятой Богородицы и самом соборе.

В регионе проходят масштабные культурные события. В июне Ростов Великий отметил 1164-летие и стал площадкой всероссийского марафона классической музыки «Кантата. Россия», а также фольклорного фестиваля «Ростов Великий. Фест». В 11 округах региона прошли концерты всероссийского фестиваля-марафона «Песни России». Концерты и спектакли с участием выдающихся деятелей культуры состоялись в Ярославле в рамках Театральной недели. 6 июня, в День русского языка, который приурочен ко дню рождения А.С. Пушкина, в библиотеках и музеях региона прошли интересные встречи, мастер-классы, лекции, презентации новых книг.