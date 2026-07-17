Костромич не простил соседке оскорбления в Международный женский день

Жительница Костромской области заплатит штраф за оскорбления. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Сусанинского района завершила проверку по обращению местного жителя, который заявил о неподобающем поведении соседки. Инцидент произошел утром 8 марта этого года во дворе одного из домов деревни Сокирино.

Причиной ссоры стала претензия женщины к мужчине по поводу уборки снега с прилегающей территории. В ходе выяснения отношений женщина употребила бранные и унизительные выражения, что было расценено мужчиной как нарушение общепринятых норм поведения и публичное оскорбление личности.

Результатом проверки стало возбуждение административного дела. Чересчур разговорчивую «даму» оштрафовали на три тысячи рублей.