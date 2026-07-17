Уникальная выставка «Мир шахмат» открылась в Рыбинске

Более 170 комплектов шахмат смогут увидеть рыбинцы на уникальной выставке. Фото: Администрация Рыбинска.

Выставка шахмат, в которой представлено более 170 комплектов, открылась в рыбинском Молодежном центре «Максимум» на улице Луговой.

ФОТО: администрация Рыбинска

Посетители увидят фигуры из дерева, кости, керамики, камня, пластика и хрусталя, выполненные в виде сказочных и исторических персонажей, политиков, спортсменов, воинов разных эпох, представителей различных профессий, а также зданий, автомобилей и сельхозтехники. Эту коллекцию на протяжении семи лет собирал методист спортивной школы №5 Юрий Грачев. Самым ценным для себя экспонатом он считает комплект шахмат, созданный инженером Михаилом Клевцовым в 1970 году для игры в космосе.

ФОТО: администрация Рыбинска

«Это специальная разработка инженера для игры в условиях невесомости: фигуры двигаются по пазам и никогда не убираются с доски. Таких комплектов было выпущено не более десяти. Считается, что в космосе побывал тот, который хранится сейчас в музее Центрального дома шахматиста. Но доподлинно этого никто не знает, возможно, что и тот, который сейчас экспонируется в Рыбинске», - рассказал Юрий Грачев.

Посетить выставку можно по предварительной заявке.

ФОТО: администрация Рыбинска

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