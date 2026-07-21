Пинали и снимали на камеру: в Ярославле два подростка избили 19-летнего парня

Два ярославских подростка избили 19-летнего парня "из личной неприязни". Фото: УМВД по Ярославской области.

В Ярославле 17-летние подростки избили своего 19-летнего знакомого.

Драка произошла вечером 17 июля у магазина на улице Чайковского. Очевидцы вызвали полицию, но сумели сами задержать одного из нападавших. Его передали в руки приехавшим сотрудникам патрульно-постовой службы. Второго взяли спустя несколько часов.

19-летнему парню досталось. Его били по голове и телу, цинично снимая все на камеру смартфона. Чем вызвана такая агрессия, сейчас устанавливает следствие. На данный момент известно, что драка началась из-за личной неприязни.

«Потерпевший госпитализирован в больницу с тяжелыми травмами головы», - сказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Региональный СКР возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц». Один из подростков во время следствия будет находиться под домашним арестом, второму суд запретил совершать определенные действия.

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