В Костроме восстановят еще один храм кремля

В Костроме начали воссоздавать собор кремля. ФОТО: Правительство Костромской области

Воссоздание уничтоженного в советские годы Костромского кремля началось в 2015 году - и это единственная удачная попытка за все десятилетия. Проект поддержал известный российский благотворитель Виктор Тырышкин. За 10 лет был полностью восстановлен один из самых сложных архитектурных памятников храмового комплекса Кремля - Богоявленский собор.

На прошлой неделе в Костроме после долгой подготовки началась заливка фундамента воссоздаваемого собора. На месте строительных работ подготовлены 198 свай, выполнена арматурная обвязка подушки фундамента. Месяц бетон будет набирать прочность, после чего строители приступят к возведению кирпичных стен.

Благодаря тому, что все необходимые археологические работы были уже проведены, сроки строительства второго храма значительно сокращаются.

- Воссоздание собора очень важно для Костромы и с точки зрения архитектуры и сохранения истории, и духовного значения. Кремль знаковое место. Люди приходят помолиться и полюбоваться этой красотой, - сказал глава региона Сергей Ситников.

- Здесь сакральное место. Будет стоять прекрасный храм, семь золотых главок. Очень красивый, - отметил Виктор Тырышкин.