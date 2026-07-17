В отношении ивановской управляющей компании возбудили 17 уголовных дел

Приставы возбудили уголовные дела в отношении УК. ФОТО: УФССП по Ивановской области

В отношении ивановской управляющей компании судебные приставы возбудили 17 уголовных дел. Поводом стало злостное неисполнение УК судебных требований.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, на протяжении долгого срока УК не перечисляла деньги ресурсоснабжающим организациям, что привело к образованию крупного долга.

- Поступило шесть исполнительных документов о взыскании денежных средств на общую сумму более полумиллиона рублей. Еще 11 исполнительных документов содержали требования неимущественного характера, - пояснили в Ивановском УФССП.

Например, суд обязал компанию устранить повреждения кровли над одной из квартир, отремонтировать стены в подъезде, восстановить полы и лестницы в подъездах, устранить причины и следы протечек. Но эти дела дальше бумаг не продвигались. Арест счетов, запрет на внесение изменений в ЕГРЮЛ и привлечение руководства к административной ответственности ни к чему не приводили - УК продолжала бездействовать.

Приставы установили, что возможность выплатить долг и исполнить обязательства у организации была. На этом основании в УФССП возбудили 17 уголовных дел. Виновному грозит до двух лет лишения свободы.