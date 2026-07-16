Жители региона задолжали за газ более 190 миллионов рублей

Если потребитель не оплачивает счета за газ более двух месяцев, поставщик вправе приостановить подачу топлива. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На сегодняшний день жители Ивановской области должны за газ более 190 миллионов рублей, сообщает "Газпром межрегионгаз Иваново". По закону, если потребитель не оплачивает присланные ему счета более двух месяцев, то поставщик вправе приостановить подачу топлива.

Компания старается урегулировать этот вопрос до выхода в суд, но не всегда получается.

- Мы вынуждены прибегать к ограничению подачи газа, когда эта мера становится единственным способом остановить рост большого долга. В список на отключения в первую очередь попадают те, кто длительное время не платил за газ, накопив большие долги, – сказал генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Иваново» Сергей Мазалов.

За шесть месяцев 2026 года 7 868 абонента оплатили задолженность на общую сумму 24 миллиона рублей. Но более 370 абонентов все же пришлось оставить без голубого топлива.

Компания просит жителей Ивановской области оплачивать газ вовремя. Сделать это быстро и без комиссии можно в «Личном кабинете» на сайте компании, в мобильном приложении «Мой газ» или «Оплата за газ».