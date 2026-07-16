Губернатор проверил, как идет строительство важных инфраструктурных объектов Ярославля

Строительная готовность корпуса детской больницы составляет 93%. Фото: Правительство Ярославской области.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев проверил, как ведется строительство корпуса детской клинической больницы на Тутаевском шоссе и других значимых объектов Ярославля.

Новый корпус больницы возводится в рамках национального проекта «Здравоохранение».

- Это один из самых важных объектов здравоохранения, который находится на ежедневном контроле правительства региона, – отметил Михаил Евраев. – Строительная готовность на данный момент составляет 93%. Здесь разместятся семь профильных отделений и современная детская реанимация, что значительно расширит возможности оказания специализированной медицинской помощи нашим детям. Сейчас главная задача – завершить все работы на самом качественном уровне.

В корпусе идут работы, связанные с внутренними инженерными коммуникациями и отделкой помещений. Параллельно проводится закупка современного медицинского оборудования. Коллектив больницы предложил перед открытием провести конкурс детских рисунков и глава региона эту инициативу одобрил.

В этом году объем ремонта муниципальных дорог значительно увеличен. Фото: Правительство Ярославской области.

Следующим пунктом рабочей поездки стал Московский проспект. Работы на участке от проспекта Фрунзе до улицы Гагарина в 1,3 километра выполнены на 40%. В рамках этого проекта заменят верхний слой асфальта и бордюры, приведут в порядок тротуары, отремонтируют посадочные площадки на остановках, оборудуют пешеходные переходы. Завершающим этапом станет нанесение дорожной разметки.

В этом году получилось существенно увеличить объем ремонта муниципальных дорог - на эти цели дополнительно выделено 2,1 миллиарда рублей. Обновляются центральные улицы городов, подъезды к социальным учреждениям, мосты и дороги к местам отдыха жителей Ярославской области.

Идут работы и на региональных трассах. Среди ключевых объектов этого года – завершающие 40 километров дороги от Ярославля до Любима, от Правдина до поселка Октябрь в Некоузском округе и от Пречистого до Семеновского в Первомайском округе.

В центре улицы Депутатской смонтирована чаша фонтана. Фото: Правительство Ярославской области.

Проверил Михаил Евраев и как продолжается ремонт пешеходного центра Ярославля. Почти половина улицы Депутатской уже выложена плиткой, в центре установлена чаша фонтана. Готовность объекта - более 55%.

На оставшемся участке – от Депутатского переулка до улицы Андропова – идет устройство основания для укладки гранитной плитки, прокладка подземных инженерных сетей. Всего в историческом центре в ходе создания пешеходных пространств заменят около четырех километров сетей.