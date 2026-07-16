Участниками проекта «Карта жителя Ярославской области» стали 60 организаций

К "Карте жителя Ярославской области" скоро может добавиться "Карта гостя". Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП

Креативный воркшоп банка ПСБ, посвященный расширению функционала регионального цифрового проекта «Карта жителя Ярославской области» прошел в региональном центре.

– «Карта жителя Ярославской области» зарекомендовала себя не только как удобный банковский инструмент, это понятная экономия на повседневных покупках и услугах, доступ к современным финансовым сервисам и забота о благополучии, – сказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев. – Для местного бизнеса это эффективный канал привлечения клиентов без дополнительных затрат. Мы видим, как проект растет и становится востребованным: в настоящее время в нем участвуют уже более 60 организаций, от музеев до медицинских центров, и список партнеров будет расширяться. Наша общая задача с ПСБ – сделать так, чтобы преимущества карты чувствовал каждый житель региона, а сам регион благодаря таким решениям становился еще более комфортным для жизни.

При зачислении на «Карту жителя» заработной платы ее держателю становятся доступны дополнительные программы и условия, что, несомненно, является приятным бонусом.

В ближайшей перспективе правительство Ярославской области и банк планируют создать новый продукт, который будет интересен туристам и людям, которые часто приезжают в регион. Это «Карты гостя», которая может стать частью экосистемы, объединит государство, учреждения культуры, гостиничный и ресторанный бизнес, транспортные компании, туристические организации и предпринимателей.