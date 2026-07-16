Поджег дом из мести: ростовцу дали 8 лет за покушение на убийство матери полицейского

Жителя Ростовского округа осудили за покушение на убийство соседки. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовском районном суде рассмотрели дело о покушении на убийство и умышленном уничтожении чужого имущества. По версии следствия, преступления совершил из мести местный житель.

В мае прошлого года в доме подсудимого полиция провела обыск и изъяла ружье и патроны к нему. Мужчина был твердо уверен, что сдала его соседка, дочь которой работает в полиции. Поэтому ростовец напился и ночью отправился на темное дело.

«Ночью он взял канистру с бензином и осознавая, что женщина находится дома и спит, облил легковоспламеняющейся жидкостью стену дома и поджег ее», - сказали в пресс-службе СКР по Ярославской области.

К счастью, потерпевшую разбудили запах дыма и треск пламени. Женщина успела вовремя выскочить из жилища. Огонь с подожженного дома перекинулся на соседний, полностью уничтожив и его.

Во время суда мститель отрицал умысел на убийство, говорил, что обиду затаил, но планировал только спалить дом.

«Приговором Ростовского районного суда, оставленным без изменения судебной коллегией, подсудимый признан виновным в покушении на убийство лица в связи с выполнением общественного долга, совершённом общеопасным способом, и умышленном уничтожении чужого имущества, повлекшем причинение значительного ущерба», - сказали в пресс-службе Ярославского областного суда.

Мужчину приговорили к 8,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Кроме того, он должен выплатить потерпевшей 1,1 миллиона рублей за уничтоженное имущество и 1,5 миллиона – в качестве компенсации морального вреда. В пользу соседа, который тоже лишился дома, взыскана 661 тысяча.

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