В Ярославле начали строить первую тяговую подстанцию для трамвайной сети

В Ярославле продолжается модернизация трамвайной системы. Фото: Правительство Ярославской области.

В Ярославле продолжается модернизация трамвайной системы. В рамках этого масштабного проекта на разворотном кольце у моторного завода началось строительство первой тяговой подстанции.

«Всего по программе модернизации транспортной системы построим шесть таких объектов: два в Ленинском районе, еще четыре – в Дзержинском. Масштабное обновление трамвайной инфраструктуры в Ярославле проводится по концессионному соглашению между правительством области и ООО «Мовиста регионы Ярославль». Это часть комплексной модернизации общественного транспорта в регионе. Наша задача – сделать поездки комфортными и безопасными для пассажиров в каждом округе Ярославской области», - сказал глава региона Михаил Евраев.

Как рассказал заместитель председателя правительства – министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко, тяговые подстанции – основа надежной работы трамвайной сети. Они обеспечивают подачу электроэнергии в контактную сеть и защищают оборудование от перегрузок, гарантировав бесперебойное электроснабжение на всем протяжении маршрута.

Продолжается реконструкция путепроводов. Сейчас идет демонтаж перекрытия первого пролета на путепроводе у Ярославского моторного завода. Одновременно обновляется путепровод №2, который находится в районе улицы Выставочной. Близится к завершению строительство единого диспетчерского центра на улице Елены Колесовой.

На данный момент обновлено около 64% трамвайных путей, что составляет 28,1 километра. Рабочими демонтировано 40,8 километра старых путей.

В Дзержинском районе установлены 36 современных остановочных комплекса и обновлена контактная сеть. Для города закуплено 47 новых низкопольных трамваев, 12 из них с декабря 2025 года уже эксплуатируются на временных маршрутах №5р и 6р до ТРЦ «Рио».