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Общество16 июля 2026 5:58

Один человек погиб и четверо пострадали при атаке БПЛА на Ярославскую область

Угроза сохраняется до сих пор
Полина ВАЧНАДЗЕ
Мужчина погиб, еще четверо пострадали при атаке БПЛА на Ярославскую область.

Мужчина погиб, еще четверо пострадали при атаке БПЛА на Ярославскую область.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

При атаке украинских беспилотников на Ярославскую область утром 16 июля погиб мужчина, еще четверо мужчин пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев:

«Пострадавшим оказана вся необходимая медицинская помощь. Троим госпитализация не потребовалась, один остается на стационарном лечении».

Ярославская область подверглась массовой атаке утром 16 июля. Только в первую волну было сбито 19 БПЛА. Угроза сохраняется до сих пор.

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