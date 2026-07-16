Один человек погиб и четверо пострадали при атаке БПЛА на Ярославскую область

Мужчина погиб, еще четверо пострадали при атаке БПЛА на Ярославскую область. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

При атаке украинских беспилотников на Ярославскую область утром 16 июля погиб мужчина, еще четверо мужчин пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев:

«Пострадавшим оказана вся необходимая медицинская помощь. Троим госпитализация не потребовалась, один остается на стационарном лечении».

Ярославская область подверглась массовой атаке утром 16 июля. Только в первую волну было сбито 19 БПЛА. Угроза сохраняется до сих пор.

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