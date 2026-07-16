В Ярославле из-за атаки БПЛА перекрыт выезд из города в сторону Москвы

Беспилотная атака объявлена в Ярославской области.

Утром 16 июля Ярославская область подверглась атаке вражеских беспилотников. В региональном центре для обеспечения безопасности перекрыто движение всего транспорта в сторону Москвы: закрыт проезд от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой. Об этом сообщил глава области Михаил Евраев.

«Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут минуя этот участок», - написал губернатор на своих страницах в соцсетях.

Несмотря на атаку, все учреждения Ярославской области работают в штатном режиме. Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки.

Ярославцев просят соблюдать спокойствие. Если вы находитесь на улице – покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях. В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами.

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