Сообщество «Ставка на дело» банка ПСБ соберет ярославских производителей на отраслевой практикум

В программе — выступления лидеров рынка, разборы кейсов и живой диалог с федеральными экспертами. ФОТО: ПСБ

На мероприятие приглашаются собственники и руководители производственных компаний региона.

В программе – выступления лидеров рынка, разборы кейсов и живой диалог с федеральными экспертами. Они разберут актуальные вопросы развития производства и расскажут про эффективные практические инструменты повышения конкурентоспособности. Участники получат прикладные рекомендации по маркетингу, оптимизации процессов и внедрению цифровых систем.

Спикеры мероприятия:

Наталья Ракоч – основатель брендов Vivienne Sabo, Russian Beauty Guru (RBG) расскажет оразвитии бизнеса через создание бренда и партнерства;

Илья Чех – основатель компании «Моторика» и научно-технологической гильдии «Рубежи науки», лауреат премии «Сделано в России», «Предприниматель года» по версии EY выступит с темой «Следующая промышленная революция уже началась. Какие технологии изменят производство в ближайшие 10 лет»;

Анастасия Нидзий – бренд-директор BIOMED компании SPLAT Global расскажет о точках роста бизнеса через продукт и конкретные 5 шагов к результату;

Павел Биленко – профессор бизнес-практики Школы управления «Сколково», основатель и генеральный директор «Диджикай» осветит тему использования инструментов операционной эффективности и цифровых систем для достижения бизнес-результатов;

Алексей Воронин – совладелец и генеральный директор RConf., доктор физико-математических наук расскажет об управлении бизнесом с помощью инструментов ИИ: диагностики процессов, развития людей, принятия решений на основе данных;

Илья Балахнин – управляющий партнер консалтинговой компании Paper Planes раскроет тему «Маркетинг как инструмент управления прибылью в производственных компаниях».

Модератором мероприятия выступит Дмитрий Гриц – основатель консалтинга для совладельцев бизнеса MOST PARTNERS.

– Ярославская промышленность обладает большим потенциалом и наша задача – создавать условия для его роста. Практикумы сообщества «Ставка на дело» помогают собственникам и руководителям производств получить не теоретические рецепты, а прикладные инструменты: от улучшения продуктовой стратегии до внедрения цифровых решений и ИИ. Мы видим прямую связь между повышением навыков эффективного управления, внедрением современных технологий и устойчивым развитием местных производств. На практикуме «Ставка на дело» участники не только получают готовые решения для своего бизнеса, но и выстраивают полезные партнерства. Наш банк поддерживает этот диалог, предлагая инструменты финансирования и сопровождения, давая возможность бизнес-идеям реализовываться в конкретные проекты», – отметил Алексей Богачев, управляющий Ярославским филиалом ПСБ.

Участие в мероприятии бесплатное по предварительной регистрации, количество мест ограничено.

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Дата и время: 30 июля 2026 года, сбор участников в 09:00.

Место проведения: отель «Соколена», Ярославль, ул. Институтская, д. 5/17. Обратите внимание: парковка на территории отеля платная.

Напомним, «Ставка на дело» – сообщество для предпринимателей Ярославской области, созданное банком ПСБ. Проект нацелен на формирование практической рабочей среды для обучения, обмена опытом и развития бизнеса. Основные принципы: прикладной подход, при котором каждое мероприятие решает реальные бизнес-задачи, а также поддержка ответственного и системного роста региональной экосистемы малого и среднего бизнеса.