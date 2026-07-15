«Яблочный саунд» в Ростовском кремле: гастровстречи, мастер-классы, ярмарка и другое в программе фестиваля

Выставка «Митрополичье варенье» и фестиваль «Яблочный саунд» организованы в рамках проекта «Райский сад в Ростове Великом». Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП

17 и 18 июля в Ростовском кремле пройдет фестиваль «Яблочный саунд». В программе - концерты в Митрополичьем саду, гастрономические встречи, лекции, спектакль, ярмарка, мастер-классы, чаепитие и вечерние прогулки по переходам.

Пятница, 17 июля

Начало – в 17:30.

С 18:00 до 21:00 в Митрополичьем саду пройдет концерт. До 21:00 для гостей будут открыты территория Ростовского кремля, Митрополичий сад и выставка «Митрополичье варенье».

Прогуляться по кремлевским переходам можно будет с 17:30 до 21:00. В этот вечерний маршрут входят интерьеры церквей Воскресения, Иоанна Богослова и Спаса на Сенях, а также Белая палата.

Суббота, 18 июля

С 12:00 до 19:00 в Митрополичьем саду будут работать ярмарка местной ремесленной продукции, пройдут мастер-классы по варке варенья, откроются чайные площадки с дровяными самоварами. Гостей ждут на усадебных играх и творческих занятиях.

Подготовлены теплые чтения сказки «Гуси-лебеди» в 12:00, 14:00 и 16:00, живопись на открытках, турнир по игре «Шары», интерактивная зона «Традиции купеческого чаепития XIX века» и настольные игры от Гимназии имени А.Л.Кекина.

«ОтЧАЙный лекторий»

12:00 Чайный пэринг от Владимира Ведерникова: о вкусовых сочетаниях в чае.

13:00 «Фарфор русской усадьбы. Сервизы, чайная посуда, традиции сервировки и чаепития».

14:00 Бренд-шеф Влад Пискунов расскажет об истории садоводства и огородничества в России.

16:00 Культуролог, магистр МГУ имени М.В. Ломоносова Наталья Никулина выступит с темой «Впечатления от путешествий: как художники находили красоту в поездках?».

17:00 Искусствовед, методист по научно-просветительской деятельности ГМИИ имени А.С. Пушкина Жанна Себякина прочитает лекцию «Сладкая жизнь: красота, уют и радость в русской живописи рубежа XIX–XX веков».

Деревянная сцена «Ешь искусство»

12:00 Шеф и автор проекта «Клуб потерянной кухни» Даниил Ведерников. Тема: «Ранняя культура десерта в России».

13:30 Встреча с Даниилом Ведерниковым.

15:00 Гастрономический квиз с участием шефа и гитариста Михаила Албулова.

16:30 Гастрономический квиз с участием шефа и музыкального ансамбля Alcantar.

В 17:00 на территории Конюшенного двора театр «Сцена 23» покажет спектакль «Зарисовки дачной жизни». Посещение возможно по предварительной онлайн-регистрации или по билету на фестиваль.

В 12:00, 14:00 и 16:00 в Конюшенном дворе пройдут сборные экскурсии по выставке «Митрополичье варенье».

После 17:30 программа продолжится на территории музея. Ростовский кремль, Митрополичий сад, выставка «Митрополичье варенье» и переходы по стенам будут открыты до 21:00.

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