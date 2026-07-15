В Иванове нарушители правил парковки получат штрафы

Правила благоустройства Иванова запрещают парковку на озелененных территориях. ФОТО: администрация Иванова

В Иванове прошел очередной рейд, во время которого устанавливали водителей, нарушающих правила парковки. Всем любителям оставлять своих железных коней на газонах, направят извещения о явке в управление муниципального контроля и правоохранительной деятельности для составления протокола. Затем протокол вынесут на административную комиссию.

«Правила благоустройства Иванова запрещают парковку на озелененных территориях. За данное нарушение виновнику грозит штраф от одной до двух тысяч рублей. Для должностных и юридических лиц - до 100 тысяч рублей. За повторное нарушение сумма штрафа возрастает в полтора-два раза», - сказал начальник городского управления муниципального контроля и правоохранительной деятельности Алексей Верезуб.

Каждый год в городе за стоянку на газонах штрафуют около ста водителей. Колеса автомобилей сначала портят траву, затем постепенно ее уничтожают. Если нарушитель паркуется на детских или спортивных площадках, то он создает опасность для пешеходов, в первую очередь для детей.

Если вы заметили нарушение, сообщите о нем в управление через соцсети или по электронной почте umk@ivgoradm.ru. Не забудьте указать адрес, дату и время фиксации нарушения, а также приложить подтверждающие фотографий с места незаконной парковки.