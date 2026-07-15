Вратарь «Локомотива» вручил «хоккейный» роутер новому абоненту «Ростелекома» в Ярославле (ФОТО)

Хорошее совпадение: 185 шайб от всеми любимого «Локомотива» и 185-тысячный абонент «Ростелекома». ФОТО: Евгений ИВАНОВ

Семья Скворцовых стала 185-тысячным клиентом «Ростелекома» в Ярославской области. Провайдер решил отблагодарить своих новых пользователей уникальным подарком.

– Уже более десяти сезонов «Ростелеком» выступает телекоммуникационным партнером Континентальной хоккейной лиги. Компания оказывает техническую поддержку в организации прямых эфирных трансляций матчей, а также дает болельщикам уникальную возможность увидеть главный трофей КХЛ – Кубок Гагарина. В мае 2026 года ХК «Локомотив» защитил чемпионский титул. Конечно же, обойти стороной победу любимой команды мы не могли. В честь этого события «Ростелеком» совместно с дочерней компанией «Электра» выпустил лимитированную серию роутеров с логотипом Континентальной хоккейной лиги и изображением ледового бойца – исключительно для новых абонентов Ярославской области. Очень рад, что можем разделить радость от победы «Локомотива» с нашими клиентами! – рассказал директор по работе с массовым сегментом филиала ПАО «Ростелеком» в Ярославской и Костромской областях Сергей Серов во время встречи с новыми абонентами.

Вручить уникальный подарок именно им было неслучайным решением: 185 шайб ярославские спортсмены забросили в ходе регулярного чемпионата КХЛ. Юлия, Андрей и их дочь Аня ждали гостей во дворе своего дома – многоэтажки на Московском проспекте, напротив автовокзала. Девочка-школьница первой нетерпеливо выпорхнула из подъезда с шарфом «Локомотива» в руках.И вот роутер вручен. Даниил Исаев, признанный самым ценным игроком плей-офф КХЛ сезона 2025/2026, белым маркером поставил на черный корпус маршрутизатора свою подпись.

Хоккеист Даниил Исаев со своими юными фанатами. ФОТО: Евгений ИВАНОВ

– Прошедший сезон стал серьезным вызовом для нашей команды. Мы начали его в статусе действующих чемпионов, а значит, нужно было превзойти самих себя. Собрали все силы и выиграли главный трофей КХЛ снова. Огромная благодарность нашим болельщикам: всегда чувствуем вашу поддержку и стараемся не подвести. Был очень рад поучаствовать в такой прекрасной акции и вручить «хоккейный» роутер семье, в которой даже дочка болеет за «Локомотив», – отметил вратарь ХК «Локомотив» Даниил Исаев.

– Решили сменить провайдера и обратились в «Ростелеком». Выбрали тарифный план с интернетом и подпиской на видеосервис Wink, согласовали со специалистом компании время подключения – все буднично. Когда нам сообщили, что мы стали обладателями «хоккейного» роутера, я даже не сразу поверила. Мы всей семьей болеем за «Локо», стараемся не пропускать ни одного домашнего матча, поэтому сюрприз был очень приятный. А в день подключения вручить оборудование пришел Даниил Исаев – это просто какое-то чудо! Эмоции переполняют, дрожь и волнение! Это счастье, спасибо «Ростелекому» за такой подарок, будет память на всю жизнь! – не скрывала радости Юлия Скворцова – абонент «Ростелекома».

«Звездный» автограф на роутере Wi-Fi 6 от «Ростелекома». ФОТО: Евгений ИВАНОВ

Отметим, что осенью 2025 года «Ростелеком» первым в России начал производство домашних роутеров шестого поколения. Мощные технические характеристики этих устройств обеспечивают молниеносную скорость интернета, которая в тысячи раз превышает скорость хоккейной шайбы. А благодаря стабильной работе Wi-Fi 6 с любым количеством устройств и высокой защите от киберугроз, их обладатели смогут следить за играми любимой команды в новом сезоне КХЛ в стабильно высоком качестве. Лимитированная серия роутеров будет распределена случайным образом среди новых абонентов «Ростелекома» в Ярославской области, а установку оборудования проводят специалисты провайдера.

И важно знать: чтобы стать клиентом «Ростелекома», необходимо оформить заявку на подключение домашнего интернета на сайте компании или по единому бесплатному номеру 8 800 100 08 00.

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