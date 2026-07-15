Жителей Ярославской области приглашают добровольцами в отряд «Барс»

Жителей Ярославской области приглашают в отряд "Барс". Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ярославской области среди тех, кто находится в запасе, идет отбор в отряд «Барс». Добровольцы будут защищать региональные объекты инфраструктуры от атак вражеских беспилотников.

«Все граждане, заключившие контракты с Минобороны РФ, будут привлекаться на специальные военные сборы и выполнять задачи исключительно в пределах области», – сообщили в министерстве региональной безопасности.

Требования к кандидатам:

- возраст до 52 лет для рядового и сержантского состава,

- годность по здоровью (категории А или Б),

- успешное прохождение профессионального психологического отбора,

- отсутствие судимости.

Срок контракта - три года. Во время сборов доброволец будет ежемесячно получать от 50 до 100 тысяч рублей в зависимости от занимаемой должности. Эти выплаты берет на себя правительство Ярославской области. От Министерства обороны на счет резервиста поступит от 20 до 25 тысяч. Кроме того, сохранится средний заработок за месяц на основном месте работы.

Для записи в «Барс» нужно обратиться в военкомат по месту жительства. Основной контактный центр находится в Ярославле по адресу улица Кооперативная, 12. Телефоны: 8 (4852) 74-45-41, 74-45-48, 74-45-11; электронная почта: voenkomyaroslavl@mail.ru.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен