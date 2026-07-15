Директора реабилитационного центра Костромы будут судить за смерть пациента с зависимостью

В Костроме будут судить руководителя частного реабилитационного центра. ФОТО: СКР по Костромской области

Директора частного реабилитационного центра Костромы будут судить за оставление в опасности и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По версии следствия, по вине 57-летнего мужчины умер 21-летний пациент центра.

Организацией, которая должна была спасать людей от их зависимостей, подсудимый руководил с марта 2024 года. Как установили в костромском СК, социальной адаптацией пациентов занимался персонал, не имеющий медицинского образования. Реабилитационный центр находился в здании, где отсутствовали специальные помещения для оказания медицинской помощи и хранения лекарств.

ЧП не заставило себя долго ждать. 21-летний постоялец почувствовал себя плохо. По данным следствия, с 15 и 24 августа 2024 года он не раз говорил об этом сотрудникам центра, но все жалобы были проигнорированы. Состояние здоровья молодого мужчины все ухудшалось, а медпомощи так и не было.

«В результате в одной из комнат реабилитационного центра потерпевший скончался», - сказали в СКР по Костромской области.

Виновен или нет руководитель организации, решит суд.