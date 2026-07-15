Рыбинск и пять округов завершили обработку территорий от борщевика

В 2026-м в регионе применяется более эффективное средство, которое позволяет значительно быстрее уничтожать борщевик. Фото: Правительство Ярославской области.

«В этом году работы проводим на площади почти 4 тысячи гектаров. Они организованы в два этапа: сначала химическая обработка, затем механическое уничтожение растений там, где это возможно, – сообщил Михаил Евраев. – Первый этап уже полностью завершили Большесельский, Борисоглебский, Брейтовский, Рыбинский и Ярославский округа, а также Рыбинск. Высокие показатели также демонстрируют Ростовский, Некоузский и Любимский округа. В этом году применяем более эффективное средство, которое позволяет значительно быстрее уничтожать опасный сорняк. При этом есть округа, где темпы работ пока недостаточные, – Переславль-Залесский, Некрасовский и Пошехонский».

Михаил Евраев поручил главам ускорить процесс обработки территорий от сорняка и активизировать работу с собственниками земельных участков, заросших борщевиком, в частности, напомнить об ответственности за бездействие. Штраф за непринятие мер составляет: для граждан – до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – до 50 тысяч, для юридических лиц – до 800 тысяч.

Кроме того, в регионе также действует механизм изъятия земли у тех, кто систематически игнорирует требования законодательства. В прошлом году по решению суда был изъят земельный участок площадью около 170 гектаров. Собственник в течение нескольких лет не принимал никаких мер по борьбе с опасным растением, несмотря на штрафы.

Системная работа по ликвидации борщевика Сосновского в регионе ведется по поручению губернатора Ярославской области Михаила Евраева. В результате проводимых мероприятий даже с учетом новых выявленных очагов произрастания сорняка за три года площадь зараженных территорий снизилась на 4%.