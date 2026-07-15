В Рыбинском округе новый водопровод строят по нацпроекту

Модернизация коммунальной инфраструктуры в Ярославской области продолжается. Фото: Правительство Ярославской области.

Всего планируется проложить более 16 километров сетей, работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

«Продолжаем модернизацию коммунальной инфраструктуры региона. Один из важных объектов этого года – строительство нового водопровода от микрорайона Волжского в Рыбинске до поселка Каменники, – подчеркнул губернатор Ярославской области Михаил Евраев. – Этот проект имеет большое значение для жителей. Сегодня Каменники обеспечиваются водой из девяти скважин, построенных более полувека назад. Если одна из них выходит из строя, возникают риски перебоев с водоснабжением. Работы идут хорошими темпами. Уже проложено 9,3 километра трубопровода из более чем шестнадцати».

На стройплощадке задействован целый арсенал техники: манипуляторы, экскаваторы-погрузчики и гусеничные машины, а главную «скрытую» работу выполняет установка горизонтально направленного бурения. Как рассказал заместитель председателя правительства Ярославской области – министр строительства и ЖКХ Александр Баланцев, этот метод позволяет прокладывать трубы под землей, не вскрывая дорожное полотно, что минимизирует неудобства для жителей и автомобилистов.

«Ввод объекта очень важен, он обеспечит почти 2 тысячи человек чистой питьевой водой, – сообщила депутат Ярославской областной думы от партии «Единая Россия» Яна Карушкина. – И это не просто цифры. Новый водопровод – это в первую очередь забота о здоровье людей, ведь чистая вода – основа комфорта и благополучия каждой семьи. Сейчас в регионе ведется большая работа по модернизации коммунальной инфраструктуры. Мероприятия очень капиталоемкие, но они крайне необходимы для обеспечения населения качественной питьевой водой и стабильного водоснабжения. Важно, чтобы эта федеральная программа была продолжена, чтобы чистая вода пришла не только в большие города, но и в малые населенные пункты».

Новый водопровод в Рыбинском округе не единственное мероприятие, запланированное в области по федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Благодаря поддержке Президента России Владимира Путина и помощи партии «Единая Россия» реализуется ряд значимых проектов в других округах.

Так, два из них – прокладка водопроводов в поселке Балобаново и в Тутаеве – уже успешно завершены. Еще по двум объектам работы продолжаются: теплопровод в Тутаеве и сети канализации в Данилове. Впереди – капитальный ремонт водопровода в селе Варегово Большесельского округа и строительство дюкера питьевой воды в Рыбинске.