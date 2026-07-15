Как будет ходить транспорт Иваново во время велогонки «Россия»: власти рассказали об изменениях

В Иванове пройдет четвертый этап велогонки «Россия». Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В субботу, 18 июля, в Иванове пройдет четвертый этап велогонки «Россия». Участники масштабного спортивного состязания, которое в этом году принимают восемь регионов страны, проедут 10 кругов по шесть километров. Маршрут гонки повторит этапы первомайской легкоатлетической эстафеты: старт и финиш – в районе площади Пушкина, этапы – на центральных улицах города.

Для безопасности участников и зрителей движение транспорта в Иванове изменят. Ограничения введут уже 17 июля - до 22 часов 18 июля будет ограничен проезд по улице Подгорной на участке от проспекта Ленина до улицы Крутицкая.

В субботу с полудня до 22 часов закроют проезд:

— по проспекту Ленина - от улицы 10 Августа до улицы Карла Маркса;

— по улице Карла Маркса - от проспекта Ленина до проспекта Шереметевского;

— по проспекту Шереметевский на участке от улицы Карла Маркса до улицы 10 Августа;

— по Малому Транспортному переулку - от проспекта Шереметевского до улицы Базисная;

— по улице Набережная - от проспекта Шереметевского до улицы Ушакова;

— по улице 10 Августа - от проспекта Шереметевского до улицы Марии Рябининой;

— по улице Красной Армии - от проспекта Ленина до улицы Театральной.

В день заезда с 12:00 до 22:00 у троллейбусов изменят маршруты:

— №№ 2, 6, 8, 10, 11 будут следовать до площади Победы;

— №№ 3, 4 — от площади Победы до Автовокзала;

—№ 5 — от площади Победы до Меланжевого комбината.

№1, №7 и №9 в эти часы работать не будут.