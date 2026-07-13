В Переславле-Залесском открыли новую детско-спортивную площадку

В этом году по программе «Наши дворы» в Ярославской области планируют реализовать 111 проектов. Фото: Правительство Ярославской области.

В селе Дубровицы Переславль-Залесского муниципального округа состоялось торжественное открытие новой детско-спортивной площадки.

«Программа «Наши дворы» меняет облик городов, поселков и малых населенных пунктов региона, – сообщил губернатор Михаил Евраев. – В настоящее время подрядчики ведут активное строительство в Ярославле и муниципальных округах. Сегодня завершено уже 15 объектов, еще на большинстве площадок работы активно продолжаются. Ключевой принцип – комплексное благоустройство для создания безопасной и комфортной среды. На всех новых объектах установим системы видеонаблюдения. Нам важно обеспечить не только качественное выполнение работ, но и сохранность имущества».

В ходе реализации проекта в Переславле-Залесском на улице Крутец была обустроена современная территория для отдыха и занятий спортом. Здесь установлены детские игровые комплексы, песочница, воркаут-зона, малые архитектурные формы, информационный стенд, выполнено ограждение, смонтировано уличное освещение, установлены лавочки и урны, проведено благоустройство газона.

В открытии площадки принял участие председатель Координационного совета по реализации приоритетных проектов Ярославской области Артем Молчанов.

«В селе Дубровицы радостное событие: открылась новая детская площадка, место, где будет звучать детский смех, рождаться дружба и создаваться теплые семейные воспоминания. На площадке есть все для активного отдыха: игровые комплексы, удобные скамейки для родителей, мягкое покрытие и хорошее освещение. Пусть она станет точкой притяжения для соседей и друзей», – отметил Артем Молчанов.

В этом году по программе «Наши дворы» в регионе планируют реализовать 111 проектов: благоустроить 73 дворовые территории, установить 36 современных детских и спортивных площадок, а также завершить дополнительные работы еще на двух объектах прошлых лет.

«Каждый новый объект программы «Наши дворы» – это результат совместной работы региона, муниципалитетов и самих жителей, – сказал министр регионального развития Ярославской области Евгений Чуркин. – Мы создаем современные пространства, где дети могут безопасно играть, молодежь – заниматься спортом, а взрослые – проводить время всей семьей.

Также благодаря опережающему финансированию уже в этом году предполагается выполнить часть проектов, запланированных на следующий год.