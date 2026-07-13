ПСБ расширяет возможности «Карты жителя Ярославской области»: новые скидки, кешбэки, акции

Проект удобен не только потребителям, но и предпринимателям, которые привлекают новых клиентов. ФОТО: ПСБ

Стать участниками творческого мероприятия были приглашены представители бизнеса и регионального правительства. На встрече подробно обсудили новые условия сотрудничества: форматы скидок и кешбэков, техническую интеграцию, сроки и маркетинговую поддержку внутри проекта.

Партнерская сеть «Карты жителя Ярославской области» активно расширяется: новыми участниками программы лояльности стали клиники, фитнес центры, розничные магазины, музеи и компании из других сфер – на сегодняшний день более 60 организаций Ярославской области уже предлагают держателям карты свои скидки и бонусные программы. Таким образом, проект удобен не только потребителям, но и предпринимателям, которые привлекают новых клиентов без маркетинговых затрат.

ПСБ дополнительно предлагает держателям «Карты жителя Ярославской области» специально разработанный для них вклад «Ярослав Мудрый» с высокой процентной ставкой для накоплений, а также программу «Год заботы от ПСБ», которая активируется при зачислении на «Карту жителя» заработной платы и включает в себя бесплатную юридическую поддержку, консультации психологов и специалистов ЗОЖ. Кроме того, у держателей «Карты жителя Ярославской области» от ПСБ есть доступ к программе финансовой грамотности банка «ЯМудрый».

– Карта жителя Ярославской области», выпущенная банком ПСБ, – это про удобство, скорость и понятную логику взаимодействия между человеком и регионом. Хороший сервис в таком случае почти незаметен: он просто работает и решает все вопросы. Именно поэтому такие проекты вызывают интерес и со стороны бизнеса. Они показывают, что цифровые решения могут быть полезными для всех участников и действительно нужными в обычной жизни, – пояснил Михаил Ефремов, вице-президент, директор департамента некредитного розничного бизнеса ПСБ.

Более 60 организаций Ярославской области уже предлагают держателям карты свои скидки и бонусные программы. ФОТО: ПСБ

– Карта жителя Ярославской области зарекомендовала себя не только как удобный банковский инструмент, это понятная экономия на повседневных покупках и услугах, доступ к современным финансовым сервисам и забота о благополучии. Для местного бизнеса это эффективный канал привлечения клиентов без дополнительных затрат. Мы видим, как проект растет и становится востребован: в настоящее время в нем участвуют уже более 60 организаций: от музеев до медицинских центров, и список партнеров будет расширяться. Наша общая задача с ПСБ – сделать так, чтобы преимущества карты чувствовал каждый житель региона, а сам регион благодаря таким решениям становился еще более комфортным для жизни! – сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Также на встрече участники обсудили возможности создания нового продукта банком ПСБ совместно с правительством Ярославской области – «Карты гостя». Она может стать частью экосистемы, которая объединит государство, учреждения культуры, гостиничный и ресторанный бизнес, транспортные компании, туристические организации и предпринимателей вокруг одной общей цели – сделать пребывание гостей в Ярославской области более комфортным, а регион – более привлекательным и конкурентоспособным.

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