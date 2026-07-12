Любовь, верность, семья: праздник, объединивший сердца в Ярославле

Сергей Таланов: поддержка семейных ценностей должна быть постоянной и системной. ФОТО: Региональное отделение «Ассамблея народов России» ЯО

Событие объединило людей разных национальностей и поколений, став настоящим признанием силы семейных уз. Организатором выступила Ярославская региональная ячейка ОГО «Ассамблея народов России» при поддержке ФАДН и Всероссийской ОГО «Ассамблея народов России».

На праздник пришло свыше 250 человек – эта цифра красноречиво говорит о том, насколько глубоко в обществе отзывается тема семейных ценностей и как людям важно встречаться вживую, делиться теплом и историями.

Событие объединило людей разных национальностей и поколений. ФОТО: Региональное отделение «Ассамблея народов России» ЯО

Торжественную часть открыл председатель Общественной палаты Ярославской области Сергей Березкин. Он напомнил собравшимся, что, несмотря на относительную новизну праздника в современном календаре, его корни уходят в глубокую историю — к почитанию святых Петра и Февронии Муромских. По словам Сергея Березкина, особенно ценно, что на одной площадке встретились представители разных народов и поколений: дети, родители, бабушки и дедушки. В этом, по его мнению, и проявляется подлинное единство – когда разные традиции и взгляды соединяются вокруг общих смыслов.

Оксана Каменецкая поздравила собравшихся с праздником. ФОТО: Региональное отделение «Ассамблея народов России» ЯО

К теплым поздравлениям присоединилась Оксана Каменецкая. Она подчеркнула, что именно семья служит надежной опорой общества: в ней формируются представления о добре и справедливости, а ребенок учится понимать, что такое ответственность и забота. Оксана отметила, что такие праздники помогают укреплять межнациональное согласие: когда люди рассказывают о своих семейных традициях, между ними рождается искреннее уважение. Она выразила благодарность всем семьям, которые своим примером доказывают: любовь и терпение способны преодолеть любые испытания.

Народные творческие коллективы открыли вечер яркими номерами. ФОТО: Региональное отделение «Ассамблея народов России» ЯО

Одним из самых трогательных эпизодов вечера стала церемония награждения многодетных семей. Вручая грамоты, цветы и памятные подарки, организаторы не просто отмечали заслуги родителей – они выражали признательность за ежедневный труд, за ту невидимую, но колоссальную работу, из которой и складывается благополучие общества. Среди награжденных были семьи русской, армянской, таджикской, азербайджанской, белорусской, езидской и других национальностей. Это многообразие лишь подтвердило главную идею, которую продвигает «Ассамблея народов России»: Россия – это большая семья семей, где каждый народ сохраняет свою самобытность и при этом разделяет общие для всех ценности.

Каждый народ сохраняет свою самобытность. ФОТО: Региональное отделение «Ассамблея народов России» ЯО

О важности семьи говорил и председатель регионального отделения ОГО «Ассамблея народов России» Ярославской области, член комиссии по вопросам укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений Общественной палаты Ярославской области Сергей Таланов. Он отметил, что семья – это место, где человека любят просто за то, что он есть, где закладываются нравственные ориентиры. Сергей Таланов с благодарностью отметил, что люди пришли на праздник даже, несмотря на дождь и будний день: что, по его словам, говорит о подлинной вовлеченности и неравнодушии. Он также подчеркнул, что чествовать семьи нужно не только по праздникам: поддержка семейных ценностей должна быть постоянной и системной.

Народные творческие коллективы открыли вечер яркими номерами. ФОТО: Региональное отделение «Ассамблея народов России» ЯО

Программа была продумана так, чтобы каждый нашел в ней что то свое. Народные творческие коллективы открыли вечер яркими номерами: их песни и танцы словно перекидывали мостик между прошлым и настоящим, напоминая, как бережно народы хранят свои обычаи и передают их детям.

Для юных гостей подготовили отдельную программу: мастер классы, мыльное шоу и веселые игры. Через игру дети узнавали о простых, но очень важных вещах – о том, как ценна семья, важны дружба и взаимопомощь.

Выставка, посвященная 17 традиционным ценностям России. ФОТО: Региональное отделение «Ассамблея народов России» ЯО

Важным смысловым акцентом праздника стала выставка, посвященная 17 традиционным ценностям России, утвержденным на государственном уровне. Экспозиция показала, как эти ценности живут в реальной жизни: в семейных альбомах, трудовых династиях, праздничных обрядах, повседневных заботах и больших делах.

Еще одним содержательным элементом вечера стал показ документального фильма о свадебных обрядах разных народов. Лента раскрыла удивительное многообразие традиций Ярославского региона и одновременно показала, что в главном все народы едины: создание семьи везде воспринимается как серьезный, светлый и ответственный шаг.

Для юных гостей подготовили отдельную программу. ФОТО: Региональное отделение «Ассамблея народов России» ЯО

Завершая праздник, Сергей Таланов вновь вернулся к мысли о фундаментальной роли семьи в жизни общества. Он напомнил, что на территории России живут 194 народа, и для каждого из них ценность семьи остается безусловной – независимо от языка, веры и обычаев. Именно из семьи вырастают любовь к Родине, уважение к старшим, бережное отношение к исторической памяти, патриотизм, готовность прийти на помощь и стремление к согласию между народами.

Сергей Таланов поблагодарил всех, кто помог организовать праздник, и каждого из гостей – за то, что нашли время прийти и стать частью этого теплого, искреннего события.

Этот вечер в Ярославле стал не просто чередой выступлений и награждений. Он превратился в пространство доверия и тепла, где разные культуры не спорили, а дополняли друг друга, звуча в унисон на самой главной ноте – ноте любви к семье.