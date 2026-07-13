Михаил Евраев: «Приводим в порядок мемориалы и воинские захоронения по всему региону»

Всего в 2026 году в регионе планируется привести в порядок 16 мемориалов и 147 воинских захоронений. Фото: Правительство Ярославской области.

«Продолжаем работу по сохранению памяти о защитниках Отечества. Приводим в порядок мемориалы и воинские захоронения по всему региону, – сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. – Всего в 2026 году планируем привести в порядок 16 мемориалов и 147 воинских захоронений. На эти цели направим более 27 млн рублей. Наша задача – сделать так, чтобы память о подвиге героев жила, а мемориалы, посвященные защитникам Отечества, всегда находились в достойном состоянии».

Одним из первых завершенных объектов в 2026 году стал памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, расположенный в Центральном парке села Новый Некоуз. Обновление объекта велось поэтапно. В 2024 году здесь был зажжен Вечный огонь. В 2025-м выполнено комплексное благоустройство территории: уложена тротуарная плитка, установлены бортовые камни, смонтировано наружное освещение и проведено озеленение. В этом году обновили плитку у самого мемориала.

Как рассказал заместитель министра регионального развития Ярославской области Александр Воробьев, программа обновления памятников этого года охватывает объекты разного масштаба. В список включены как локальные памятные знаки в малых населенных пунктах, так и крупные мемориальные комплексы. Так, в перечень объектов 2026 года вошли установка Вечного огня на мемориале воинам-землякам в поселке Константиновском, обновление памятника выдающемуся конструктору танка Т-34 Михаилу Кошкину в Переславль-Залесском муниципальном округе, а также восстановление мемориального комплекса в Гаврилов-Ямском муниципальном округе.